Официальная Москва снова попыталась оспорить слухи о подготовке очередной масштабной принудительной волны мобилизации. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал подобные сообщения выдумками, которые преследуют цель расшатать внутреннюю ситуацию внутри страны-агрессорки.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер Кремля возложил всю ответственность за распространение этой информации на Киев, пытаясь снять напряжение в российском обществе перед голосованием.

"Это все вбрасывают украинские власти, — заявил Песков в комментарии для пропагандистского ресурса RTVI, убеждая в отсутствии новых планов призыва, — естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас".

Стоит напомнить, что аналогичные заверения из уст спикера Путина звучали и в сентябре 2022 года, буквально за неделю до того, как в России официально объявили так называемую "частичную мобилизацию".

За последнее время российский политикум синхронно повторяет возражения Пескова. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце июля окрестил данные о призыве "пургой", обвинив "врагов" в попытках вызвать волну негатива среди населения. В профильном комитете Госдумы по вопросам обороны, включая его главу Андрея Картаполова, также уверяли, что армия пополняется исключительно благодаря контрактникам. Однако депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев мимоходом проговорился об истинной причине торможения процесса, намекнув на тотальный упадок обеспечения.

Во кабинетах власти признают, что пока нет ресурсов, чтобы "одеть, обуть, научить" и обеспечить оружием миллион потенциальных новобранцев.

Несмотря на публичное успокоение Кремля, реальные действия российских военных свидетельствуют об обратном. По данным западных разведывательных служб, в регионах РФ уже стартовали скрытые проверки готовности системы к развертыванию мобилизационных пунктов. Более того, правительственные источники США в комментарии The Wall Street Journal прогнозируют, что запуск новой принудительной кампании запланирован сразу после завершения сентябрьских выборов в Госдуму. Под этот удар рискуют попасть граждане с минимальным боевым опытом или вообще не желающие воевать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские технократы и представители политической верхушки активно убеждают Владимира Путина отказаться от идеи открытой мобилизации.