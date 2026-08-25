«Намагаються розхитувати з Києва»: Пєсков заперечує нову хвилю мобілізації в РФ

Офіційна Москва вкотре спробувала заперечити чутки про підготовку чергової масштабної примусової хвилі мобілізації. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав подібні повідомлення вигадками, які мають на меті розхитати внутрішню ситуацію всередині країни-агресорки.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Спікер Кремля поклав усю відповідальність за поширення цієї інформації на Київ, намагаючись зняти напругу в російському суспільстві перед голосуванням.

"Это все вбрасывают украинские власти, — заявив Пєсков у коментарі для пропагандистського ресурсу RTVI, переконуючи у відсутності нових планів призову, — Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас".

Варто нагадати, що аналогічні запевнення з вуст речника Путіна звучали і у вересні 2022 року, буквально за тиждень до того, як у Росії офіційно оголосили так звану "часткову мобілізацію".

Упродовж останнього часу російський політикум синхронно повторює заперечення Пєскова. Зокрема, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв наприкінці липня охрестив дані про призов "пургою", звинувативши "ворогів" у спробах викликати хвилю негативу серед населення. У профільному комітеті Держдуми з питань оборони, включно з його очільником Андрієм Картаполовим, також запевняли, що армія поповнюється виключно завдяки контрактникам. Проте депутат Держдуми генерал-лейтенант Андрій Гурульов мимохідь проговорився про справжню причину гальмування процесу, натякнувши на тотальне занепад забезпечення.

У владних кабінетах визнають, що наразі немає ресурсів, аби "одеть, обуть, научить" та забезпечити зброєю мільйон потенційних новобранців.

Попри публічне заспокоєння з боку Кремля, реальні дії російських військових свідчать про протилежне. За даними західних розвідувальних служб, у регіонах РФ уже стартували приховані перевірки готовності системи до розгортання мобілізаційних пунктів. Більше того, урядові джерела США у коментарі для видання The Wall Street Journal прогнозують, що запуск нової примусової кампанії запланований одразу після завершення вересневих виборів до Держдуми. Під цей удар ризикують потрапити громадяни з мінімальним бойовим досвідом або ті, хто взагалі не бажає воювати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські технократи та представники політичної верхівки активно переконують Володимира Путіна відмовитися від ідеї відкритої мобілізації.