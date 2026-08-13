"Радиостанция Судного дня" издала загадочные сигналы после новых угроз Путина

Таинственная российская радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", 13 августа передала сразу несколько закодированных сообщений. Активность секретного объекта произошла на фоне недавних угроз российского диктатора Владимира Путина о возможном "зеркальном" ответе Запада.

Радиостанция Судного дня. Фото иллюстративное

Первый сигнал 13 августа был зафиксирован в 10:39. В эфире прозвучала комбинация: "НЖТИ 88 511 РАСЦЕНКА 6793 0809". Приблизительно через час, в 11:32, станция передала еще одно сообщение, в котором были подобные числа и прозвучало кодовое слово "БУРХИОС". Значение этих последовательностей остается неизвестным.

Активность УВБ-76 началась еще накануне. 12 августа радиолюбители зафиксировали сообщение "НЖТИ 43946 ВИЛОБОЕЦ 1162 5685", а еще раньше в эфире также звучало слово "ШРАМОСКОТ".

Радио Судного дня работает на частоте 4625 кГц и большую часть времени транслирует монотонный сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями с кодовыми словами и цифрами. Назначение станции официально не раскрывается.

Активизация радиостанции часто совпадает с важными политическими заявлениями или напряженными моментами международной обстановки, в частности, она работала перед вторжением РФ в Украину, а также перед некоторыми из наиболее массированных российских атак. Поэтому вокруг нее десятилетиями существуют различные версии, от военной связи до системы экстренного оповещения.

Новая активность станции совпала по времени с угрозами Кремля. 12 августа Путин заявил, что Россия может ответить "зеркально" на задержание российских торговых судов "теневого флота" западными странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия жестко ответила на угрозы Путина захватывать западные суда.

Также "Комментарии" писали, что "Радио Судного дня" транслировало серию зловещих сигналов после падения ракеты в Польше.