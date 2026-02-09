Глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с прокурором республики прокомментировал информацию о ДТП, в которое якобы попал его сын Адам. Он категорически опроверг данные, назвав их манипуляцией и использованием современных технологий для дезинформации.

Рамзан Кадыров впервые прокомментировал новости о ДТП с участием своего сына Адама

В своем выступлении на чеченском языке Кадыров подчеркнул, что подобные новости создаются искусственно, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

"С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 тысяч человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях", — заявил глава региона.

Кадыров возмутился выборочным вниманием СМИ, противопоставив резонанс вокруг своей семьи общей статистике смертности на дорогах России. По его мнению, инцидент был придуман специально для медийной огласки, в то время как реальные трагедии остаются без внимания журналистов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о вероятной аварии с участием Адама Кадырова, которая быстро распространилась в пабликах и медиа, что и вызвало официальную реакцию его отца.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у Instagram Адама Кадырова появилось первое видео после сообщений о его участии в ДТП в Грозном. Быстро исчезнувший со сток Ролик привлек внимание не только самим фактом публикации, но и деталями, ставящими под сомнение его актуальность.

На опубликованном видео сын председателя Чечни Рамзана Кадырова сидит за столом в ковбойской шляпе. Однако, как выяснили журналисты издания "Важные истории", ролик был снят еще 9 января, то есть до аварии Адама Кадырова. Это подтверждает анализ кадров, ведь видео сделано во время турнира по смешанным единоборствам ACA 198. Аналогичные кадры с этого мероприятия ранее публиковал в соцсетях и Рамзан Кадыров.