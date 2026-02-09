Глава Чечні Рамзан Кадиров під час зустрічі з прокурором республіки прокоментував інформацію про дорожньо-транспортну пригоду, в яку нібито потрапив його син Адама. Він категорично спростував ці дані, назвавши їх маніпуляцією та використанням сучасних технологій для дезінформації.

Рамзан Кадиров вперше прокоментував новини про ДТП за участю свого сина Адама

У своєму виступі чеченською мовою Кадиров наголосив, що подібні новини створюються штучно, аби привернути увагу світової спільноти.

"За допомогою штучного інтелекту можна обдурити будь-яку людину. По країні сталося 128 тисяч аварій, 13 009 людей загинули, але нікому до цього немає діла, ніхто нічого не каже. А вкид про аварію сина Кадирова, що звідкись взявся, став номером один у світових новинах", — заявив очільник регіону.

Кадиров обурився вибірковою увагою ЗМІ, протиставивши резонанс навколо своєї родини загальній статистиці смертності на дорогах Росії. На його думку, інцидент був вигаданий спеціально для медійного розголосу, тоді як реальні трагедії залишаються поза увагою журналістів.

Раніше у соціальних мережах з'явилася інформація про ймовірну аварію за участю Адама Кадирова, яка швидко поширилася у пабліках та медіа, що й викликало офіційну реакцію його батька.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Instagram Адама Кадирова з’явилося перше відео після повідомлень про його участь у ДТП в Грозному. Ролик, який швидко зник зі сторіс, привернув увагу не лише самим фактом публікації, а й деталями, що ставлять під сумнів його актуальність.

На опублікованому відео син голови Чечні Рамзана Кадирова сидить за столом у ковбойському капелюсі. Однак, як з’ясували журналісти видання "Важные истории", ролик був знятий ще 9 січня, тобто до аварії Адама Кадирова. Це підтверджує аналіз кадрів, адже відео зроблено під час турніру зі змішаних єдиноборств ACA 198. Аналогічні кадри з цього заходу раніше публікував у соцмережах і Рамзан Кадиров.