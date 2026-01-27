logo_ukra

Головна Новини Світ Росія З'явилося перше відео Адама Кадирова після ДТП: що з ним не так
commentss НОВИНИ Всі новини

З'явилося перше відео Адама Кадирова після ДТП: що з ним не так

В Instagram Адама Кадирова опублікували відео після ДТП в Грозному.

27 січня 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В Instagram Адама Кадирова з’явилося перше відео після повідомлень про його участь у ДТП в Грозному. Ролик, який швидко зник зі сторіс, привернув увагу не лише самим фактом публікації, а й деталями, що ставлять під сумнів його актуальність.

З'явилося перше відео Адама Кадирова після ДТП: що з ним не так

Адам Кадиров. Фото з відкритих джерел

На опублікованому відео син голови Чечні Рамзана Кадирова сидить за столом у ковбойському капелюсі. Однак, як з’ясували журналісти видання "Важные истории", ролик був знятий ще 9 січня, тобто до аварії Адама Кадирова.

Це підтверджує аналіз кадрів, адже відео зроблено під час турніру зі змішаних єдиноборств ACA 198. Аналогічні кадри з цього заходу раніше публікував у соцмережах і Рамзан Кадиров.

На відео накладено монолог Еддарда Старка з серіалу "Гра престолів" про честь і готовність померти, а також музичний фрагмент з пісні Тимура Муцураєва "Они ушли", яка в Росії визнана екстремістською. Однак згодом відео з Instagram Адама Кадирова було видалено.

Нагадаємо, що після повідомлень про ДТП у Грозному до міста прилітав "Літаючий госпіталь" МНС, а джерела припускали, що Адама Кадирова могли терміново доставити до Москви. Згодом з’явилася інформація, що його стан покращився. У середині тижня це підтвердили джерела, близькі до федеральної та чеченської влади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кадиров виклав "консерви" зі своїм сином Адамом після його госпіталізації через тяжке ДТП.

Також "Коментарі" писали, що Кремль готується до смерті Кадирова. Вважається, що чеченський лідер має серйозні проблеми зі здоров'ям та скоро він може втратити владу.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/13643?single
