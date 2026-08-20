Летний отдых на российском Черноморском побережье все больше напоминает жизнь в условиях войны. Сирены воздушной тревоги, атаки беспилотников, пожары и последствия разливов нефти стали частью реальности популярных курортов. Об этом пишет Financial Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным председателя ассоциации южанских готельеров России Дмитрия Богданова, количество туристов в регионе сократилось на 10,8% по сравнению с прошлым годом. В то же время, пляжи и кафе остаются заполненными, демонстрируя противоречивую картину: война все сильнее влияет на гражданскую жизнь, но многие россияне продолжают отдыхать так, будто ничего не происходит.

Особенно заметно изменение ситуации в курортных районах. Капитан туристического катера в Архипо-Осиповке рассказал FT, что раньше сирены там звучали крайне редко, а теперь могут раздаваться несколько раз в день. Часть отдыхающих при этом даже не покидает пляж во время тревог.

Украинские чиновники заявляют, что целями атак являются военная и энергетическая инфраструктура России. На Черноморском побережье находятся стратегические объекты, в том числе нефтяной порт в Новороссийске и крупный нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Украинские удары по энергетическим объектам уже наносили значительные повреждения и разливы нефти.

Проблемы возникают и из-за последствий предыдущих экологических катастроф. В Анапе пляжи оставались закрытыми после затопления нефтяного танкера в Азовском море. Несмотря на масштабную очистку побережья, экологи опасаются, что мазут мог остаться под слоем нового песка.

Симптоматически, даже Владимир Путин в последние годы значительно реже посещает Сочи. Если в 2021 году он приезжал туда 24 раза, то в 2024 и 2025 — только дважды. Между тем, для миллионов россиян Черноморское побережье остается одним из немногих доступных вариантов отдыха, ведь более 80% туристических поездок приходится на внутренний туризм.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин пытается представить ухудшение экономической ситуации в РФ как "скромный, но положительный" рост. В то же время, он уже вынужден публично признавать последствия более четырех лет войны и украинских дальнобойных ударов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



