Літній відпочинок на російському Чорноморському узбережжі дедалі більше нагадує життя в умовах війни. Сирени повітряної тривоги, атаки безпілотників, пожежі та наслідки розливів нафти стали частиною реальності популярних курортів. Про це пише Financial Times.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними голови асоціації готельєрів півдня Росії Дмитра Богданова, кількість туристів у регіоні скоротилася на 10,8% порівняно з минулим роком. Водночас пляжі та кафе залишаються заповненими, демонструючи суперечливу картину: війна дедалі сильніше впливає на цивільне життя, але багато росіян продовжують відпочивати так, ніби нічого не відбувається.

Особливо помітна зміна ситуації в курортних районах. Капітан туристичного катера в Архіпо-Осиповці розповів FT, що раніше сирени там звучали вкрай рідко, а тепер можуть лунати кілька разів на день. Частина відпочивальників при цьому навіть не залишає пляжі під час тривог.

Українські посадовці заявляють, що цілями атак є військова та енергетична інфраструктура Росії. На Чорноморському узбережжі розташовані стратегічні об’єкти, зокрема нафтовий порт у Новоросійську та великий нафтопереробний завод у Туапсе. Українські удари по енергетичних об’єктах уже спричиняли значні пошкодження та розливи нафти.

Проблеми виникають і через наслідки попередніх екологічних катастроф. В Анапі пляжі залишалися закритими після затоплення нафтового танкера в Азовському морі. Попри масштабне очищення узбережжя, екологи побоюються, що мазут міг залишитися під шаром нового піску.

Симптоматично, що навіть Володимир Путін останніми роками значно рідше відвідує Сочі. Якщо у 2021 році він приїздив туди 24 рази, то у 2024-му та 2025-му – лише двічі. Тим часом для мільйонів росіян Чорноморське узбережжя залишається одним із небагатьох доступних варіантів відпочинку, адже понад 80% туристичних поїздок припадає на внутрішній туризм.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін намагається подати погіршення економічної ситуації в РФ як "скромне, але позитивне" зростання. Водночас він уже змушений публічно визнавати наслідки понад чотирьох років війни та українських далекобійних ударів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



