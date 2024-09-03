Раскрыта тайная схема поставки: Россия покупает деньги у африканской страны

После полномасштабного вторжения России в Украину, США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в РФ. Несмотря на то, что Кремль критикует западную валюту, Россия активно пытается покупать ее у других стран, обходя санкции.



Россия покупает американские доллары у Руанды. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс "Верстка" со ссылкой на закрытые данные российской таможенной статистики, в январе 2024 года Россия приобрела наличные доллары на сумму более 29 млн долларов у Руанды. В посылке весом около 300 кг, прибывшей в Россию из африканской страны, находились банкноты номиналом 100 долларов. Покупателем американских долларов из Руанды стал "Рособоронэкспорт" – единственный государственный посредник РФ по торговле продукцией военного назначения.

Несмотря на то, что США и Европейский Союз запретили экспорт своих банкнот в Россию в марте 2022 года. В Россию с тех пор поступило примерно 2,3 млрд долларов и евро наличными. Поставкой наличной валюты после начала полномасштабного вторжения занимается компания "Аэро-трейд", управляющая магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов. Эта компания была связана с владельцем других крупных сетей duty-free Аразом Мехдиевым, который по совместительству является зятем Ильгама Рагимова – однокурсника Владимира Путина.

По данным Reuters, наличные деньги ввозились в Россию через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. "Аэро-трейд" обеспечивала поступление наличных в Россию до 18 января 2024-го — поставки прекратились после того, как США пригрозили штрафами учреждениям, помогающим России обходить санкции. Однако "Рособоронэкспорт" приобрел у Руанды наличные деньги через пять дней после этого — 23 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия печатает фальшивые деньги для своего союзника в Африке.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле пригрозили ЕС из-за российских денег.