Расплата за Охматдет и не только: в Энгельсе расстреляли генерала ВКС РФ

В Саратовской области утром 3 сентября, предположительно, было совершено покушение на командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС России генерал-майора Николая Варпаховича. Об этом сообщают источники, однако информация на данный момент требует официального подтверждения.

Николай Варпахович. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, нападение произошло около 07:00 возле частного домовладения в поселке Пробуждение. Утверждается, что неизвестный поджидал военного возле дома, после чего произвел два выстрела из пистолета. Предположительно, один из выстрелов пришелся в область головы, второй – в живот.

В результате генерал-майор, согласно распространяемой информации, получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Данных о его текущем состоянии и официальных комментариев российских силовых структур пока не приводится.

Также сообщается, что стрелявшему удалось скрыться. Его личность и возможные мотивы нападения на данный момент неизвестны. Не сообщается и о том, связывают ли российские правоохранители произошедшее с профессиональной деятельностью генерала.

22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия относится к дальней авиации ВКС РФ. На вооружении соединений этого типа находятся стратегические и дальние бомбардировщики, включая Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

Российская дальняя авиация регулярно используется для нанесения ударов по Украине. В частности, самолеты Ту-22М3 и Ту-95МС являются носителями крылатых ракет, применяемых российскими войсками по украинской территории.

Если информация о покушении подтвердится, инцидент станет одним из наиболее резонансных нападений на высокопоставленного российского военного за последнее время.

Пока обстоятельства стрельбы остаются неясными. Ключевыми вопросами являются личность нападавшего, мотив преступления и то, было ли нападение связано с военной деятельностью генерала.

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