Розплата за Охматдит і не лише: в Енгельсі розстріляли генерала ВКС РФ

У Саратовській області вранці 3 вересня, ймовірно, було скоєно замах на командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС Росії генерал-майора Миколи Варпаховича. Про це повідомляють джерела, проте інформація наразі вимагає офіційного підтвердження.

Микола Варпахович. Фото: із відкритих джерел

За попередніми даними, напад стався близько 07:00 біля приватного домоволодіння у селищі Пробудження. Стверджується, що невідомий чекав на військового біля будинку, після чого зробив два постріли з пістолета. Імовірно, один із пострілів припав у область голови, другий – у живіт.

В результаті генерал-майор, згідно з розповсюджуваною інформацією, зазнав тяжких поранень і перебуває в критичному стані. Даних про його поточний стан та офіційні коментарі російських силових структур поки не наводиться.

Також повідомляється, що стрільцеві вдалося втекти. Його особистість та можливі мотиви нападу на даний момент невідомі. Не повідомляється і про те, чи пов'язують російські правоохоронці подію з професійною діяльністю генерала.

22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія відноситься до дальньої авіації ВКС РФ. На озброєнні з'єднань цього типу знаходяться стратегічні та далекі бомбардувальники, включаючи Ту-22М3, Ту-95МС та Ту-160.

Російська далека авіація регулярно використовується для завдання ударів по Україні. Зокрема, літаки Ту-22М3 та Ту-95МС є носіями крилатих ракет, які застосовують російські війська українською територією.

Якщо інформація про замах підтвердиться, інцидент стане одним із найрезонансніших нападів на високопоставленого російського військового за останній час.

Поки що обставини стрілянини залишаються неясними. Ключовими питаннями є особистість нападника, мотив злочину і те, чи був напад пов'язаний із військовою діяльністю генерала.

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