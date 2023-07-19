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Расплатился за верность: Путин подарил племяннику Кадырова отобранный мировой бренд

Новым гендиректором ООО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимуществу стал глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев

сегодня, 11:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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После того, как Россия отобрала российский бизнес у компании Danone и объявила о завершении процесса "национализации", руководителем Danone в России оказался родной племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев. До этого новоиспеченный гендиректор ООО "Данон Россия" занимал пост главы Минсельхоза Чеченской республики. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Bell".

Расплатился за верность: Путин подарил племяннику Кадырова отобранный мировой бренд

Рамзан Кадыров и Якуб Закриев. Фото: из открытых источников

По данным издания, еще до объявления о решении Путина, РосСМИ сообщали о том, что у этой сделки есть "интересанты в Чечне".


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Смена руководства компании произошла на второй день после указа президента страны-агрссора Владимира Путина о ее передаче под управление Росимущества.

Закриев был управляющим делами главы правительства Чечни в 2014—2015 годах, с 2018 по 2020 год занимал пост мэра Грозного, потом руководил администрацией главы и правительства Чечни. После этого он стал заместителем главы правительства Чечни и министром сельского хозяйства.

Стоит отметить, что компания Danone не была среди тех западных компаний, которые в первые месяцы полномасштабной войны приняли решение покинуть российский рынок. Такое решение было принято лишь в октябре 2022 года. Тогда руководство компании заявило о решении покинуть рынок РФ, однако все равно в компании не спешили прекращать выполнять обещание.

И вот совсем недавно в июле 2023 года стало известно о том, что Danone все же хочет продолжить работать в РФ, но для избежание спекуляций было принято решение изменить название бренда.                                                                           

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Источник: https://t.me/thebell_io/23764
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