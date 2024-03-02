Расследователь заявил, что в Кремле планируют новые убийства оппозиционеров

В частности, Христо Грозев заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы продолжит убивать оппозиционеров и политзаключенных.

Христо Грозев

При этом расследователь, обнародуя подобную информацию, ссылается на свой источник в Кремле.

По его словам, именно этот источник после смерти оппозиционера Алексея Навального намекнул, что это якобы не последняя жертва.

"Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий",

– подчеркнул Грозев.

По его мнению, таким образом, якобы российский диктатор хочет заставить Запад договариваться о ситуации в Украине на своих условиях.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля стало известно, что в российской колонии скончался оппозиционер Алексей Навальный. Ему стало плохо на прогулке. Спасти Навального не смогли медики из колонии, а работники скорой помощи констатировали его смерть.

После этого ряд западных лидеров в том числе и президент Владимир Зеленский заявили, что российский диктатор убил оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что, по информации представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, Кремль уже вроде бы определил следующую жертву после Навального. По информации разведчика, в администрации российского диктатора Владимира Путина проводились совещания по дальнейшим действиям в отношении других оппозиционеров. При этом, как подчеркнул представитель ГУР, "гестаповцы" выбрали себе следующую жертву, ею вроде бы стал экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Известно, что он в 2015 году был заочно арестован и объявлен в розыск.





