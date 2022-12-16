Разбился российский вертолет с экипажем в Бурятии (ВИДЕО)

В Российской Федерации разбился военный вертолет МИ-8 в столице Бурятии городе Улан-Удэ, по предварительной информации, весь экипаж погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "ВСУ Оперативный".

В России разбился вертолет. Фото: из открытых источников

Российская летательная техника превратилась в летальное оружие для ее членов экипажа. В очередной раз российский вертолет упал и разбился на территории Российской Федерации.

Пока российские военные обстреливают украинские города и села на территории Бурятии разбился вертолет МИ-8. Известно, что весь экипаж вертолета погиб в составе трех человек.

Местные власти во главе с руководителем региона Алексеем Циденовым уверяют, что готовы выплатить 1 млн рублей семьям пострадавших

Вертолет принадлежит к местному заводу в Бурятии и разбился недалеко от аэропорта Улан-Удэ. Предварительной причиной крушения вертолета МИ-8 называют пожар в двигателе. Вертолет двигался в сторону Китая, где должен быть продан.

Посмотреть видео с горящим российским вертолетом МИ-8 можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России проходит серия авиакатастроф. Эксперты назвали несколько причин, почему в последнее время в РФ самолеты и вертолеты начали терпеть аварии. Главным фактором называют чрезмерную эксплуатацию и недостаток запчастей, что связано с санкционными ограничениями России.

Также "Комментарии" писали о разбившемся самолете на территории Турции. По предварительной информации, истребитель столкнулся в воздухе с птицей. Пилот удачно смог катапультироваться по поврежденной военной технике.

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