Разговор Байдена и Путина: что планируют обсудить лидеры государств

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеозвонок во вторник, 7 декабря. Лидеры двух стран намерены обсудить напряженную ситуацию в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин пожимает руку президенту США Джо Байдену - фото из открытых источников

"Байден в очередной раз подчеркнет обеспокоенность США по поводу российской военной деятельности на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, другие темы будут включать "стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы".

Они также будут обсуждать двусторонние связи и реализацию договоренностей, достигнутых на их саммите в Женеве в июне, сообщили в Кремле в субботу, 4 декабря.

"Разговор действительно состоится во вторник. Двусторонние отношения, конечно, Украина и реализация договоренностей, достигнутых в Женеве, являются основными пунктами повестки дня ", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Точное время вызова не разглашается.

Считается, что у границ Украины собрано более 94 тысяч российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в пятницу, 3 декабря, что Москва может планировать масштабное военное наступление в конце января, ссылаясь на данные разведки. К подобным выводам пришли американские чиновники.

Байден, тем временем, отклонил требования России по гарантиям безопасности в регионе.

"Я надеюсь, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным", — сказал Байден журналистам в пятницу, 3 декабря.

Президент США заявил, что он и его советники готовят комплексный набор инициатив, направленных на удержание Путина от вторжения. Он не указал больше подробностей, но администрация обсудила партнерство с европейскими союзниками для введения дополнительных санкций против России.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон предан тому, чтобы у Украины было все необходимое для защиты своей территории. Остин добавил, что в Украине много пространства для дипломатии и лидерства.

Американские чиновники говорят, что пока не знают, какие намерения у Путина, в частности, принял ли Путин решение вторгнуться в Украину.

Отношения между США и Россией ухудшаются годами, в частности, с аннексией Россией Крыма от Украины в 2014 году, ее интервенцией в Сирии в 2015 году и обвинениями американской разведки во вмешательстве в выборы 2016 года, на которых победил теперь уже бывший президент Дональд Трамп.

Но в последние месяцы отношения между государствами стали более нестабильными.

Лидеры двух стран провели одну встречу с момента вступления Байдена в должность в январе и затем сели за стол переговоров в Женеве в июне. В последний раз они разговаривали по телефону 9 июля. Байден поддерживает прямые переговоры с мировыми лидерами, рассматривая их как способ снизить напряженность.

Как сообщали ранее, Соединенные Штаты и Россия обсуждают возможность проведения переговоров между президентами.

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