Разговор Байдена и Путина: что планируют обсудить лидеры государств

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеозвонок во вторник, 7 декабря. Лидеры двух стран намерены обсудить напряженную ситуацию в Украине. Об этом сообщает Reuters.
Президент России Владимир Путин пожимает руку президенту США Джо Байдену - фото из открытых источников
По ее словам, другие темы будут включать "стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы".
Они также будут обсуждать двусторонние связи и реализацию договоренностей, достигнутых на их саммите в Женеве в июне, сообщили в Кремле в субботу, 4 декабря.
Точное время вызова не разглашается.
Считается, что у границ Украины собрано более 94 тысяч российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в пятницу, 3 декабря, что Москва может планировать масштабное военное наступление в конце января, ссылаясь на данные разведки. К подобным выводам пришли американские чиновники.
Байден, тем временем, отклонил требования России по гарантиям безопасности в регионе.
Президент США заявил, что он и его советники готовят комплексный набор инициатив, направленных на удержание Путина от вторжения. Он не указал больше подробностей, но администрация обсудила партнерство с европейскими союзниками для введения дополнительных санкций против России.
Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон предан тому, чтобы у Украины было все необходимое для защиты своей территории. Остин добавил, что в Украине много пространства для дипломатии и лидерства.
Американские чиновники говорят, что пока не знают, какие намерения у Путина, в частности, принял ли Путин решение вторгнуться в Украину.
Отношения между США и Россией ухудшаются годами, в частности, с аннексией Россией Крыма от Украины в 2014 году, ее интервенцией в Сирии в 2015 году и обвинениями американской разведки во вмешательстве в выборы 2016 года, на которых победил теперь уже бывший президент Дональд Трамп.
Но в последние месяцы отношения между государствами стали более нестабильными.
Лидеры двух стран провели одну встречу с момента вступления Байдена в должность в январе и затем сели за стол переговоров в Женеве в июне. В последний раз они разговаривали по телефону 9 июля. Байден поддерживает прямые переговоры с мировыми лидерами, рассматривая их как способ снизить напряженность.
Как сообщали ранее, Соединенные Штаты и Россия обсуждают возможность проведения переговоров между президентами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости