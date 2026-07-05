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Разговор Трампа и Путина: в Кремле заявили о 1,5 часах переговоров по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор.

5 июля 2026, 07:35
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 4 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, перспективы дипломатического урегулирования и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Разговор Трампа и Путина: в Кремле заявили о 1,5 часах переговоров по Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Ушакова, разговор Трампа и Путина длился 1 час 25 минут. В нем российский диктатор поздравил Трампа с 250-летием независимости США, после чего стороны перешли к обсуждению международных вопросов, в частности, российско-украинской войны.

В Кремле заявили, что Путин изложил американскому президенту собственное видение ситуации на фронте, утверждая о якобы наступательных успехах российской армии.

По информации российской стороны, Путин также отметил необходимость политико-дипломатического урегулирования войны, но исключительно с учетом "принципиальных российских подходов". В то же время, по утверждению Кремля, Трамп подтвердил готовность способствовать поиску мирного урегулирования.

Среди других заявлений, озвученных Ушаковым, также говорилось о возможном новом визите спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также договоренность Путина и Трампа поддерживать регулярный контакт.

Кроме того, в Кремле заявили, что Путин пригласил Трампа посетить Россию, а во время разговора стороны упомянули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.

В то же время, американская сторона пока не подтвердила озвученные Кремлем детали переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине.



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