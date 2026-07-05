Розмова Трампа і Путіна: у Кремлі заявили про 1,5 години переговорів щодо України

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін 4 липня провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні, перспективи дипломатичного врегулювання та двосторонні відносини. Про це повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Ушакова, розмова Трампа та Путіна тривала 1 годину 25 хвилин. У ній російський диктатор привітав Трампа з 250-річчям незалежності США, після чого сторони перейшли до обговорення міжнародних питань, зокрема російсько-української війни.

У Кремлі заявили, що Путін виклав американському президенту власне бачення ситуації на фронті, стверджуючи про нібито наступальні успіхи російської армії.

За інформацією російської сторони, Путін також наголосив на необхідності політико-дипломатичного врегулювання війни, але виключно з урахуванням "принципових російських підходів". Водночас, як стверджує Кремль, Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирного врегулювання.

Серед інших заяв, озвучених Ушаковим, також йшлося про можливий новий візит спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також домовленість Путіна та Трампа підтримувати регулярний контакт.

Крім того, у Кремлі заявили, що Путін запросив Трампа відвідати Росію, а під час розмови сторони згадали союзництво Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.

Водночас американська сторона поки не підтвердила озвучені Кремлем деталі переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що Путін зробив несподіване зізнання про таємні угоди з Трампом в Анкориджі щодо України.