Разведка Британии: противостояние Пригожина с руководством армии РФ вступает в решающую фазу

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин демонстративно отказался подписывать контракты с Минобороны РФ, несмотря на распоряжение Владимира Путина. Ключевой датой станет 1 июля. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Пригожин и Шойгу. Фото из открытых источников

Британская разведка напоминает, что 10 июня 2023 года Минобороны России фактически выступило с ультимативным требованием, чтобы члены наемнических формирований, таких как группа "Вагнера", подписывали контракты непосредственно с военным ведомством. Данное решение публично поддержал российский диктатор Владимир Путин.

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По информации британской разведки, в течение нескольких месяцев основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергал унизительной критике руководство Минобороны, но подчинялся указам Путина. Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".

"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов наемниками, вероятно, станет ключевой точкой в конфликте", — отмечают в разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" — внутрироссийские расколы, похоже, набирают обороты. Вслед за главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который жестко критикует министра обороны Сергея Шойгу, последний, похоже, попал в опалу и у диктатора Путина. Тот даже впервые заявил о "паркетных генералах" в российской армии, хоть и продолжает делать вид, что в войне против Украины всё идет по плану. Очередные выпады против Кремля делает и глава российского "Клуба рассерженных патриотов" Стрелков-Гиркин, который в 2014-м начинал активную фазу войны на Донбассе. Что происходит сейчас в РФ с разными группами влияния? Кто и в какую игру играет – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



