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Разведка Швеции сделала тревожное предупреждение: что будет после Путина

Россия будет представлять угрозу для соседей даже после завершения правления Владимира Путина

30 июня 2026, 14:15
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Slava Kot

После завершения правления Владимира Путина Россия, вероятно, еще долгие годы будет оставаться источником угрозы соседним государствам. Такую оценку озвучил руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон. По его словам, нынешнее противостояние между Западом и Москвой носит не временный, а системный характер.

Разведка Швеции сделала тревожное предупреждение: что будет после Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, Нильссон заявил, что в Стокгольме не рассматривают нынешнюю ситуацию между РФ и Западом как краткосрочное явление. По его словам, Россия сознательно избрала курс на конфронтацию, а потому смена руководства страны не гарантирует существенных изменений в ее внешней политике.

"Мы не считаем этот кризис временным. Россия избрала свой путь, и обратно дороги нет. Мы находимся в состоянии глубокого, структурного и длительного стратегического противостояния", — сказал глава шведской военной разведки.

Нильссон отметил, что российская экономика продолжает испытывать серьезное давление из-за войны и санкций. По его словам, официальная статистика может скрывать реальные масштабы экономических проблем, в частности, относительно инфляции и темпов роста. Однако пока, по мнению шведской разведки, нет признаков того, что это способно пошатнуть режим Путина.

Руководитель разведки пояснил, что политическая оппозиция в России фактически уничтожена: ее представители находятся в изгнании, заключении или погибли. Поэтому при наличии общественного недовольства в стране отсутствует сила, способная предложить альтернативный политический курс.

Кроме того, Нильссон отметил, что социологические исследования свидетельствуют, что значительная часть россиян и дальше поддерживает идею России как "великого государства", даже если не все одобряют саму войну.

"Мы не ожидаем никаких кардинальных изменений", – добавил Нильссон по поводу возможных изменений после завершения президентства Путина.

Владимир Путин руководит Россией уже более 26 лет. Его действующий президентский срок истекает в 2030 году, после чего он сможет баллотироваться еще раз. При этом Кремль до сих пор не показывает никаких признаков подготовки преемника.

После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия отказались от многолетнего нейтралитета и присоединились к НАТО. В ответ на это Путин заявил, что "ранее у нас не было военного присутствия в этом регионе России. Теперь оно будет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Forbes прогнозирует завершение правления Владимира Путина в течение трех лет.

Также "Комментарии" писали, что Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-30/russian-threat-likely-to-endure-after-putin-sweden-says
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