Розвідка Швеції зробила тривожне попередження: що буде після Путіна

Після завершення правління Володимира Путіна Росія, ймовірно, ще довгі роки залишатиметься джерелом загрози для сусідніх держав. Таку оцінку озвучив керівник військової розвідки Швеції Томас Нільссон. За його словами, нинішнє протистояння між Заходом і Москвою має не тимчасовий, а системний характер.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Bloomberg, Нільссон заявив, що у Стокгольмі не розглядають нинішню ситуацію між РФ та Заходом, як короткострокове явище. За його словами, Росія свідомо обрала курс на конфронтацію, а тому зміна керівництва країни не гарантує суттєвих змін у її зовнішній політиці.

"Ми не вважаємо цю кризу тимчасовою. Росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння", — сказав очільник шведської військової розвідки.

Нільссон зазначив, що російська економіка продовжує відчувати серйозний тиск через війну та санкції. За його словами, офіційна статистика може приховувати реальні масштаби економічних проблем, зокрема щодо інфляції та темпів зростання. Проте наразі, на думку шведської розвідки, немає ознак того, що це здатне похитнути режим Путіна.

Керівник розвідки пояснив, що політична опозиція в Росії фактично знищена: її представники перебувають у вигнанні, ув'язненні або загинули. Через це, за наявності суспільного невдоволення, у країні відсутня сила, здатна запропонувати альтернативний політичний курс.

Крім того, Нільссон зауважив, що соціологічні дослідження свідчать, що значна частина росіян і надалі підтримує ідею Росії як "великої держави", навіть якщо не всі схвалюють саму війну.

"Ми не очікуємо жодних кардинальних змін", – додав Нільссон щодо можливих змін після завершення президентства Путіна.

Володимир Путін керує Росією вже понад 26 років. Його чинний президентський термін спливає у 2030 році, після чого він зможе балотуватися ще раз. При цьому Кремль досі не демонструє жодних ознак підготовки наступника.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія відмовилися від багаторічного нейтралітету й приєдналися до НАТО. У відповідь на це Путін заявив, що "раніше у нас не було військової присутності в цьому регіоні Росії. Тепер вона буде".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Forbes прогнозує завершення правління Володимира Путіна протягом трьох років.

Також "Коментарі" писали, що Китай терміново закликав Путіна почати переговори для закінчення війни в Україні.