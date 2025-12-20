Разведка США раскрыла настоящую цель Путина в войне

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет достичь максималистских целей. Его интересует не исключительно Донбасс Украины, а вся Украина, которую он маниакально хочет захватить. Но это еще не все. Кроме этого, хозяин Кремля намерен вернуть части Европы бывшего СССР. И все это на фоне стремления российских переговорщиков к прекращению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, о такой оценке разведки США рассказали шесть источников издания. По словам одного из них, последняя оценка датируется концом сентября.

Таким образом, выводы США остаются неизменными с тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году. Как говорят источники, оценки в значительной степени совпадают с мнением европейских лидеров и разведслужб о том, что диктатор РФ жаждет захватить всю Украину и территории бывших стран Советского Союза, включая членов альянса НАТО.

"Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", — сказал Майк Куигли, член Демократической партии и член Комитета по разве Палаты представителей США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Палате представителей США представили новый законопроект об усилении санкционного давления на Россию под названием "Мир через силу". Инициативу продвигает широкая двухпартийная коалиция конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессовой фракции по Украине Брайаном Фицпатриком и главой комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом.

Как сообщает пресс-служба Фицпатрика, документ призван перевести текущие дипломатические усилия в конкретные действия Конгресса и уже в январе вынести законопроект на рассмотрение Палаты представителей. По словам конгрессмена, переговорный процесс не снимает с законодателей ответственности действовать. Он подчеркнул, что стратегия "мира через силу" предполагает жесткую поддержку Украины и четкий сигнал о том, что агрессия России не будет ни нормализована, ни вознаграждена.



