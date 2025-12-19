logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Нужен "мир через силу": в Конгрессе США предложили законопроект для усиления давления на РФ

В Конгрессе США предложили законопроект об усилении санкций против РФ

19 декабря 2025, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Палате представителей США представили новый законопроект об усилении санкционного давления на Россию под названием "Мир через силу". Инициативу продвигает широкая двухпартийная коалиция конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессовой фракции по Украине Брайаном Фицпатриком и главой комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом.

Нужен "мир через силу": в Конгрессе США предложили законопроект для усиления давления на РФ

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Фицпатрика, документ призван перевести текущие дипломатические усилия в конкретные действия Конгресса и уже в январе вынести законопроект на рассмотрение Палаты представителей. По словам конгрессмена, переговорный процесс не снимает с законодателей ответственности действовать. Он подчеркнул, что стратегия "мира через силу" предполагает жесткую поддержку Украины и четкий сигнал о том, что агрессия России не будет ни нормализована, ни вознаграждена.

Законопроект продолжает линию Фицпатрика, которую он проводит с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Его цель – сдерживание дальнейшей агрессии Москвы и создание условий для реальных и устойчивых мирных переговоров, результаты которых будут приняты законным правительством Украины.

В отличие от точечных или поэтапных санкций, инициатива предлагает комплексную систему экономического давления, напрямую увязывая его уровень с готовностью России к миру и соблюдению договоренностей. Документ отражает широкую двухпартийную поддержку идеи использования экономических рычагов США как инструмента завершения войны.

Законопроект предусматривает санкции против высших должностных лиц РФ, олигархов и госпредприятий, ограничения доступа к мировой финансовой системе, запрет инвестиций и торговли на американских биржах, а также закрытие схем обхода санкций. Отдельные меры касаются энергетического сектора, военных преступлений, сотрудничества РФ с КНДР и повышения пошлин на российские товары до 500%.

При этом санкции могут быть сняты лишь после подписания мирного соглашения, принятого Украиной, и полного прекращения боевых действий – с обязательным контролем со стороны Конгресса.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп устал ждать: какое решение по санкциям против России приняли США.




Источник: https://fitzpatrick.house.gov/2025/12/fitzpatrick-leads-bipartisan-effort-to-advance-new-peace-through-strength-sanctions-on-russia-toward-january-floor-action
