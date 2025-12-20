logo_ukra

Розвідка США розкрила справжню мету Путіна у війні

Посилаючись на дані розвідки, Reuters пише про те, що Путін, як і раніше, хоче захопити всю Україну і частину Європи

20 грудня 2025, 07:40
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, хоче досягти максималістських цілей. Його цікавить не лише Донбас України, а вся Україна, яку він маніакально хоче захопити. Але це не все. Окрім цього, господар Кремля має намір повернути частини Європи колишнього СРСР. І все це на тлі прагнення російських переговорників до припинення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Розвідка США розкрила справжню мету Путіна у війні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Агентство зазначає, про таку оцінку розвідки США розповіли шість джерел видання. За словами одного з них, остання оцінка датується кінцем вересня.

Таким чином, висновки США залишаються незмінними з того часу, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році. Як кажуть джерела, оцінки значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідслужб про те, що диктатор РФ прагне захопити всю Україну та території колишніх країн Радянського Союзу, включаючи членів альянсу НАТО.

"Розвіддані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші", — сказав Майк Куіглі, член Демократичної партії та член Комітету з питань Палати представників США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Палаті представників США представили новий законопроект про посилення санкційного тиску на Росію під назвою "Світ через силу". Ініціативу просуває широка двопартійна коаліція конгресменів на чолі із співголовою Конгресової фракції по Україні Браяном Фіцпатріком та головою комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Міксом.

Як повідомляє прес-служба Фіцпатрика, документ має перевести поточні дипломатичні зусилля в конкретні дії Конгресу і вже в січні винести законопроект на розгляд Палати представників. За словами конгресмена, переговорний процес не знімає із законодавців відповідальності діяти. Він наголосив, що стратегія "світу через силу" передбачає жорстку підтримку України та чіткий сигнал про те, що агресія Росії не буде ні нормалізована, ні винагороджена.




