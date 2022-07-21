Развлечения российских чиновников: как они ждали по 250 дней на карантине, чтобы встретиться с Путиным

Шизоидное расстройство у российского президента официальным путем не подтверждено, но рассказы о долгом карантине накануне личной встречи с Путиным и ряд обязательных анализов не секрет. Это говорит не о правдивости версий о психическом здоровье диктатора, скорее о серьезных фактах нездоровья.

Российские чиновники долго ждали, чтобы встретиться с Путиным (фото из открытых источников)

Для того, чтобы встретиться с главой Кремля, определенные служащие РФ сидели на карантине чуть ли не 250 дней в году. Карантинный режим накануне личной встречи с диктатором – это уже легенды. Около полутора лет работавшие с российским президентом в Сочи служащие три месяца находились на карантинном режиме на территории одного местного санатория и сдавали анализы. Сотрудников проверяли даже на наличие глистов. При этом за 90 дней их заменяли другие коллеги.

Сейчас, как сообщает Baza , должностные лица администраций и специалисты ФСО проходят обязательный, но уже сокращенный карантин с 14 до 10 дней накануне встречи с Путиным. Чиновники сейчас довольны – они уже не будут проходить карантины продолжительностью по три месяца недалеко от Сочи.

Журналисты канала информируют, что несколькомесячное пребывание на карантине привело к тому, что рядом с базой ведомственного санатория возник свой маленький город.

"Кто-то делал из своей комнаты парикмахерскую, кто-то — игровую комнату с приставкой, а кто-то — даже кафе, впоследствии в санаторий разрешили доставку еды и товаров, открыли тир для всех желающих пострелять, ввели тренировки по единоборствам и построили фитнес-зал". .. Во время карантина там образовалось несколько семейных пар",- утверждают представители этого канала.



Ситуации с молчаливым пребыванием на карантине, более полугода, по указанию российского диктатора, в странах мира кажется как фантасмагорическая. Чиновники РФ, по всей видимости, не жалуются, выполняют все как приказывают.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сильно хромал на выходе из самолета в Иране.

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