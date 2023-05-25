РДК снова объявился в России: где в этот раз

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) снова записали свое видеообращение к россиянам. В этот раз из деревни Глутово Белгородской области. в своем обращении бойцы отметили, что они не собираются опускать руки и продолжают свою борьбу с путинским режимом. Также РДК заинтриговал, отметив, что вскоре они будут заходить все в новые и новые населенные пункты РФ.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

"Разумеется, в этот раз никому уже не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Однако мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!", – говорится в сообщении.

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Отметим, пока российский диктатор Владимир Путин продолжает оправдывать войну против Украины мифической "защитой Донбасса", желанием завершить войну и лепетом об "исторических" народах и землях, российские повстанцы из "Русского добровольческого корпуса" РДК и легиона "Свобода России", с 22 мая начали свой рейд на Белгородщине, после чего анонсировали новые направления для своих рейдов. А представители организации "Альянс коренных народов" анонсировали референдум за выход из состава РФ. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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