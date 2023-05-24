Какая новая угроза нависла над Кремлем – могут ли в РФ начаться волнения

Пока российский диктатор Владимир Путин продолжает оправдывать войну против Украины мифической "защитой Донбасса", желанием завершить войну и лепетом об "исторических" народах и землях, российские повстанцы из "Русского добровольческого корпуса" РДК и легиона "Свобода России", с 22 мая "фестивалящие" на Белгородщине, анонсируют новые направления для своих рейдов. А представители организации "Альянс коренных народов" анонсируют референдум за выход из состава РФ. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Белгородский рейд" четко продемонстрировал, насколько слабой стала российская власть

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

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"В России складывается кризисная ситуация, которую она сама же, ее режим, спровоцировали. И теперь, похоже, не имеют представления о том, как из всего этого выбираться".

Одним из ключевых аспектов функционирования режима Путина была идеологическая парадигма, что он возрождает российское величие, расширяет зону российского контроля, поясняет эксперт. Этим обосновывалась стабильность данной власти.

"Напомню, что путинский режим начался со второй чеченской кампании, с возвращения Чечни под контроль РФ. После чего Путин постоянно старался, так или иначе, расширять свое влияние. И этим в значительной мере поясняется агрессия РФ против Украины. Начиная с захвата Крыма и части Донбасса в 2014-м – до широкомасштабной войны с 24 февраля 2022-го. Но всё более углубляясь в эту агрессию, увязая в ней, российская центральная власть имеет всё меньше ресурсов для контроля за регионами. При том, что за время путинизма РФ превратилась в федерацию чисто номинально. Давно нет возможностей у местных жителей влиять на принятие каких-то решений. Всё контролируется жестко из центра. А недавно еще и был существенно понижен статус языков коренных народов. Что вряд ли нравится представителям этих самых коренных народов", – отмечает Петр Олещук.

И "белгородский рейд", по его мнению, четко продемонстрировал, насколько слабой стала российская власть.

"Все военные ресурсы брошены на войну против Украины. И когда начинается "заваруха" в самой РФ, центру сложно мобилизовать хоть какие-то ресурсы для того, чтобы выбить с небольших населенных пунктов небольшие же вооруженные подразделения. Это очень серьезный сигнал для многих, находящихся сейчас в составе РФ, но мечтающих обрести свободу – идите, захватывайте админздания, военные склады, города. Центральной власти РФ, похоже, уже нечем на это реагировать. Не исключено, нас ожидает очередная активизация свободолюбивого Кавказа, а то и не только там. Возможно, не прям сейчас, а немного позднее", – прогнозирует эксперт.

В РФ всё больше звучит критика, как власти в целом, так и лично Путина

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, события, которые происходят в последние месяцы, демонстрируют, что в РФ всё больше назревает внутреннее противостояние.

в адрес Минобороны. Всё больше звучит критика и лично Путина. Именно в этом году его начали откровенно называть "маразматическим дедом". И чем слабее Путин, тем более критики он будет получать", – уверен эксперт. "И речь не только о громкой критике со стороны тех же Пригожина и Гиркина-Стрелкова

Ну, а ситуация в Белгородской области, считает он, это очень индикаторный рубеж, который существенно ухудшил позиции и российской армии, и российского руководства.

"Обнажились проблемы, о которых ранее молчали или просто их не замечали. Что российская граница в принципе не охраняется. Что фактически вся армия брошена в Украину. И рейд РДК и ЛСР показал, что война полноценно переместилась на территорию РФ. Бумеранг возвращается. Мы помним, как захват Крыма и части Донбасса преподносился Кремлем и его пропагандистами как действия местных граждан, купивших всё оружие и амуницию в "военторге". То же самое сейчас происходит в Белгороде, – обращает внимание Борис Тизенгаузен. – Нас, Украины, там нет. Действуют исключительно российские граждане, которые купили в "военторге" танки и бронемашины — и осуществили соответствующий рейд. Причем, анонсируются уже новые направления".

По большому счету, продолжает политтехнолог, российскому военному руководству надо или перебрасывать значительные силы и средства с Украины – на охрану границы с нашей стороны (а протяженность там – огромна, закрыть плотно ее всю в принципе невозможно). Либо делать вид, что ничего страшного не происходит. Вплоть до следующего рейда. Кстати, не первого — в марте РДК уже делал вылазку на Брянщину.

То есть, российская армия даже авиацию не факт, что сможет использовать для предотвращения подобных рейдов, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – Так что, в крайне сложном положении оказался Кремль. И то, что не последовало немедленной жесткой реакции, а лишь дежурное выражение "обеспокоенность" говорит о том, что Москва откровенно растеряна. И традиционный после очередных оплеух Кремлю вой Медведева о ядерном апокалипсисе лишь подтверждает, насколько ослаб этот режим". "Ситуация для путинского режима осложняется еще тем, что Украина сейчас имеет достаточно вооружений для поражения воздушных целей на российской территории. Недавнее уничтожение двух самолетов и трех вертолетов над Брянщиной — тому подтверждение

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