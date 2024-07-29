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Реакция Кремля на обвинения в сторону России аиз-за атак на объекты инфраструктуры во Франции

Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к диверсиям во Франции, которые произошли перед началом Олимпийских игр в Париже.

сегодня, 13:35
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков подверг критике западные СМИ, которые сообщали, что Россия может быть причастна к атакам на инфраструктурные объекты во Франции во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Реакция Кремля на обвинения в сторону России аиз-за атак на объекты инфраструктуры во Франции

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков пожаловался, что западные медиа якобы безосновательно подозревают Россию в атаках на объекты в Европе, в том числе во Франции.

"Очень много низкопробных СМИ, и даже уважаемых — они в последнее время не гнушаются ничем, чтобы обвинять Россию буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ", — сказал Песков, который назвал сообщение иностранных изданий очередными "утками" с бездоказательными обвинениями.

Напомним, что за несколько часов до начала Олимпийских игр во Франции произошел масштабный транспортный сбой. Серия умышленных поджогов на железнодорожных путях в нескольких французских регионах вызвала остановку движения поездов по всей стране – тысячи пассажиров были заблокированы на вокзалах, в том числе спортсмены.

По данным оператора скоростных поездов SNCF, это были спланированные диверсии, которые имели целью повредить инфраструктуру, а министр транспорта Патрис Вергриет назвал инцидент "преступными действиями".

Издание BBC указало на возможную причастность России к диверсиям во Франции. По их словам, несмотря на то, что Кремль всегда будет отрицать атаки на инфраструктуру других стран, Москва постоянно вызывает подозрение. В частности, масштабные поджоги произошли в прошлом году на железной дороге в Германии, а также были инциденты на польской железной дороге, где разоблачили агентов Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за несколько дней до открытия Олимпийских игр во Франции был задержан гражданин России, который планировал дестабилизировать ситуацию в стране.

Также "Комментарии" писали, что на Олимпийских играх освистали одну из стран.



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