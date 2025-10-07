Реакция Кремля на заявления Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk для Украины. По словам представителя Путина, такой шаг станет "серьезным витком эскалации", а также может создать новые риски "ядерного использования" ракет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о словах Трампа о почти принятом решении президента США о поставках Украине ракет Tomahawk. Спикер Кремля пригрозил новым уровнем эскалации и в который раз вспомнил о ядерном оружии.

"О позиции Москвы, она была недвусмысленно изложена президентом (Владимиром Путиным). Будет серьезный виток эскалации, который не сможет изменить дела на полях Киевского режима. Важно осознавать, что речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении. Это серьезный виток эскалации", — сказал Песков.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что "почти принял решение" о поставках Tomahawk Украине. По словам президента США, он "хочет выяснить, что они с ним делают" и куда будут этими ракетами бить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk. Российский диктатор заявил, что такой шаг Трампа поставит под угрозу отношения между РФ и Соединенными Штатами, которые, по словам Путина, начали показывать положительные тенденции.

