Путін пригрозив США через можливість постачання Україні ракет Tomahawk
НОВИНИ

Путін пригрозив США через можливість постачання Україні ракет Tomahawk

Путін заявив, що можливе постачання Україні ракет Tomahawk зруйнує позитивні тенденції у відносинах Росії та США.

5 жовтня 2025, 11:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на повідомлення про можливе постачання Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk Україні. Очільник Кремля вважає, що такий крок "зруйнує позитивні тенденції" у відносинах між Москвою та Вашингтоном, які, за його словами, "почали намічатися останнім часом".

Путін пригрозив США через можливість постачання Україні ракет Tomahawk

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним Путін відповів на питання щодо можливості США відправити в Україну ракети Tomahawk. За його словами, у разі ухвалення такого рішення, це матиме "серйозні наслідки" для діалогу між двома країнами.

"Рішення про постачання Києву ракет Tomahawk, якщо його буде прийнято, призведе до руйнування позитивних тенденцій у відносинах із США. Принаймні позитивної тенденції, що намітилася в цих відносинах", — заявив російський диктатор.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський натякнув, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні крилаті ракети Tomahawk. Цю інформацію пізніше підтвердив віцепрезидент США Джей Ді Венс у ефірі Fox News, заявивши, що "американська сторона розглядає таке прохання".

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що США готові передати Україні розвіддані для завдання ракетних ударів по енергетичних об’єктах на території Росії. Крім того, у Вашингтоні обговорюються можливості постачання не лише Tomahawk, але й новітніх далекобійних ракет Barracuda.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі відреагували на можливість США передати Україні ракети Tomahawk.

Також "Коментарі" писали про найболючіший удар по Путіну. Що сказав Трамп про Росію.



