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Реакция Медведева на изгнание священников из Лавры: процитировал библию

Дмитрий Медведев процитировал отрывок из Библии об апокалипсисе из-за изгнания пророссийских священников с территории Лавры.

сегодня, 09:43 comments2407
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выселение священников Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры. Бывший президент России процитировал стихотворение из библии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Реакция Медведева на изгнание священников из Лавры: процитировал библию

Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Монахов московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую Лавру из-за отзыва договора об аренде. Несмотря на официальные документы СНБО и Министерства культуры, священники остались в Лавре. Из-за такого решения украинцы вышли на протесты. На это отреагировал Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев


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"Смотря на то, что творят зеленый и команда Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбешенные уроды и мерзкая мерзость. Другого определения им просто нет", — критикует решение Зеленского и украинских властей об аннулировании договора об аренде помещений.

Далее российский политик предостерег, что все предстанут перед Божьим судом и получат по достоинству за все свои дела. Кроме того Дмитрий Медведев процитировал отрывок из библии.

"И был схвачен зверь и с ним лжепророк, творивший чудеса перед ним, которыми он соблазнил тех, кто принял изображение зверя и поклонялся его изображению: оба живы брошены в озеро огненное, горящее серой", — цитирует Апокалипсис 19:20.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину.

Также "Комментарии" писал об эксперте, который рассказал, что Россия пытается запутать цепи поставки нефти.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/302
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Ігор

сегодня, 09:36

Як би Зло не скаженіло і не погрожувало, своїх воно не троне.


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