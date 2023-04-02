Реакция Медведева на изгнание священников из Лавры: процитировал библию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выселение священников Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры. Бывший президент России процитировал стихотворение из библии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Монахов московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую Лавру из-за отзыва договора об аренде. Несмотря на официальные документы СНБО и Министерства культуры, священники остались в Лавре. Из-за такого решения украинцы вышли на протесты. На это отреагировал Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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"Смотря на то, что творят зеленый и команда Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбешенные уроды и мерзкая мерзость. Другого определения им просто нет", — критикует решение Зеленского и украинских властей об аннулировании договора об аренде помещений.

Далее российский политик предостерег, что все предстанут перед Божьим судом и получат по достоинству за все свои дела. Кроме того Дмитрий Медведев процитировал отрывок из библии.

"И был схвачен зверь и с ним лжепророк, творивший чудеса перед ним, которыми он соблазнил тех, кто принял изображение зверя и поклонялся его изображению: оба живы брошены в озеро огненное, горящее серой", — цитирует Апокалипсис 19:20.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину.

Также "Комментарии" писал об эксперте, который рассказал, что Россия пытается запутать цепи поставки нефти.