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Реакция России на атаку беспилотников вблизи Москвы

Представитель МИД РФ Мария Захарова и мэр Москвы отреагировал на новую атаку беспилотников по России.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Россияне обвиняют украинские силы в запуске пяти беспилотников в сторону Москвы, пытавшихся атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Реакция России на атаку беспилотников вблизи Москвы

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Российские СМИ утверждают, что целью беспилотников являлись объекты на территории Московской области и Новой Москвы.


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"Сегодня была предпринята еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области", — утверждает мэр Москвы Собянин.

По его словам, жертв и пострадавших от атаки дронов нет.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также отреагировала на атаку беспилотников. Захарова снова использовала российскую пропаганду и обвинила Украину и Запад, отметив, что происходит "очередной акт терроризма со стороны Киева".

"Постоянные члены Совбеза ООН – США, Великобритания и Франция – своей поддержкой Киева финансируют террористический режим", – критикует Захарова союзников Украины.

Напомним, что утром пять беспилотников атаковали территорию России. Согласно неподтвержденной информации от российских представителей четыре дрона были сбиты системами ПВО, а один средствами РЭБ. Несмотря на это, российские СМИ заявляют, что один беспилотник атаковал админздание на территории российской части.

Подобные атаки на Москву происходят не в первый раз. В конце мая несколько беспилотников нанесли удары по Москве. Россия снова обвинила Украину, однако Киев отвергает обвинения и утверждает, что это внутренний конфликт на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка указывает на серьезную обеспокоенность в России из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Минобороны Украины, которое обратилось к туристам в Крыму с предупреждением.



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Источник: https://t.me/tass_agency/199426
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