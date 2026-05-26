Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил очередную порцию пропагандистских обвинений в адрес Украины, связанных с переносом в столицу останков Андрея Мельника, а также прокомментировал ситуацию вокруг российских угроз ударов по украинским предприятиям. В частности, в Москве до сих пор ждут сигналы из Вашингтона после своих ультиматумов.

"Кремль пока не располагает информацией о реакции США", — заявил спикер российского диктатора, комментируя "предупреждение РФ о намерении наносить последовательные удары по ВПК в Киеве".

Кроме военных угроз спикер Кремля сосредоточился на идеологических выпадах. Он раскритиковал решение о перезахоронении лидера ОУН Андрея Мельника, использовав традиционные штампы российской пропаганды о "радикализме" украинской власти.

"Киевский режим демонстрирует свою "коричневую окраску"", — утверждает Песков. По его мнению, перенос праха исторического деятеля свидетельствует о том, что "фактически в центре Европы происходит официальное прославление нацистских пособников".

Своими заявлениями пресс-секретарь российского президента попытался оправдать полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, увязав внутренние исторические решения соседнего государства с причинами начала агрессии.

"Прославление нацистов по Киеву", — резюмировал Песков, пытаясь убедить аудиторию, что этот шаг якобы "лишний раз подчеркивает обоснованность решения о начале СВО".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство иностранных дел Китая, реагируя на заявления Москвы о возможных массированных ударах по Киеву, призвало все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий. При этом официальных комментариев по поводу возможной эвакуации персонала китайского посольства из украинской столицы не поступало. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на вопросы журналистов.



