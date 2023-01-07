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Реакция Захаровой на решение президента Украины: «Сатанизм как он есть»

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в сатанизме, из-за его действий в отношении священников московского патриархата.

7 января 2023, 19:47 comments4379
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Автор:

Slava Kot

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз странно высказалась в сторону украинской власти. На этот раз россиянка прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского, лишившего гражданства священников УПЦ МП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Захаровой.

Реакция Захаровой на решение президента Украины: «Сатанизм как он есть»

Захарова критикует Зеленского. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря указом №898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство для 13 представителей украинской православной церкви московского патриархата. В список попали священники из Одесской, Буковинской, Крымской, Донецкой и Роменской епархий.

По сообщениям СМИ, у некоторых из этих священников было вручено подозрение от СБУ о государственной измене, тогда как другие имели на своих компьютерных носителях детскую порнографию.

На решение президента Украины отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

"Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", — заявила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что молящийся за украинских военных белорусский священник был задержан следственными органами Лукашенко. На белоруса донес один из его прихожан. Следственные органы обнаружили у священника якобы запрещенные татуировки, а церковь запретила ему проводить религиозные таинства.

Также "Комментарии" писали о заявлении Марии Захаровой, которая назвала Зеленского "сукиным сыном Запада". Соответствующее видео с представителем Министерства иностранных дел России попало в сеть.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4536
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