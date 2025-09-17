Реальность оказалась иной: что показали военные учения России и Беларуси

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
С 12 по 16 сентября состоялись масштабные военные учения России и Белоруссии "Запад-2025". Несмотря на желание показать военную силу, реальность военных маневров РФ и РБ не смогла напугать Запад. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Путин в военной форме. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отметил, что первоочередные цели Путина на военных учениях "Запад-2025" не были реализованы.
По его словам, хотя российский диктатор во второй раз за время войны появился в военной форме, однако рядом с ним не было начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, о котором ходят слухи об отставке. Кроме того, планы россиян на фронте сорвали украинские силы.
По его словам, чтобы компенсировать неудачу военного обучения Россия совершила провокацию с вторжением дронов на территорию Польши. В итоге Коваленко считает, что у России недостаточно ресурсов для осуществления новых военных операций большого масштаба.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, зачем понадобились военные учения "Запад-2025".
Также "Комментарии" писали, что Финляндия сделала тревожное заявление о военных учениях России.