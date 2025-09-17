Реальность оказалась иной: что показали военные учения России и Беларуси

С 12 по 16 сентября состоялись масштабные военные учения России и Белоруссии "Запад-2025". Несмотря на желание показать военную силу, реальность военных маневров РФ и РБ не смогла напугать Запад. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Путин в военной форме. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отметил, что первоочередные цели Путина на военных учениях "Запад-2025" не были реализованы.

"Россия хотела показать силу, но реальность оказалась гораздо скромнее. Маневры "Запад-2025" стали не столько военной репетицией, сколько медиа-шоу для внутреннего потребителя с попыткой испугать Запад, но не получилось". – указывает Коваленко.

По его словам, хотя российский диктатор во второй раз за время войны появился в военной форме, однако рядом с ним не было начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, о котором ходят слухи об отставке. Кроме того, планы россиян на фронте сорвали украинские силы.

"Среди изображавших из себя союзников на учениях — несколько десятков индийцев, военные из Мали и Буркина-Фасо. Армяне и казахи исчезли из перечня участников. Лукашенко дистанцировался максимально, показав, что Минск не готов идти ва-банк", — замечает Коваленко.

По его словам, чтобы компенсировать неудачу военного обучения Россия совершила провокацию с вторжением дронов на территорию Польши. В итоге Коваленко считает, что у России недостаточно ресурсов для осуществления новых военных операций большого масштаба.

"Кремль уже не диктует правила, а приспосабливается к ним. Обучение показало одно: ресурсов для масштабных операций в России сегодня нет. Без кндр они мало на что способны. В этом путин обвиняет не себя, конечно, а генералов", — добавил Коваленко.

