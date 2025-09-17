Реальність виявилася іншою: що показали військові навчання Росії та Білорусі

Рубрики
З 12 по 16 вересня відбулися масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025". Попри бажання показати військову силу, реальність військових маневрів РФ та РБ не змогла налякати Захід. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Путін у військовій формі. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко зауважив, що першочергові цілі Путіна на військових навчаннях "Запад-2025" не були реалізовані.
За його словами, хоч російський диктатор вдруге за час війни з’явився у військовій формі, однак поруч з ним не було начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, про якого ходять чутки щодо відставки. Крім того, плани росіян на фронті зірвали українські сили.
За його словами, щоб компенсувати невдачу військового навчання Росія здійснила провокацію з вторгненням дронів на територію Польщі. У підсумку Коваленко вважає, що Росія має недостатньо ресурсів для здійснення нових військових операції великого масштабу.
