Головна Новини Світ Росія Реальність виявилася іншою: що показали військові навчання Росії та Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Реальність виявилася іншою: що показали військові навчання Росії та Білорусі

Росія показала, що не здатна здійснити нову масштабну військову операцію.

17 вересня 2025, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

З 12 по 16 вересня відбулися масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025". Попри бажання показати військову силу, реальність військових маневрів РФ та РБ не змогла налякати Захід. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Реальність виявилася іншою: що показали військові навчання Росії та Білорусі

Путін у військовій формі. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко зауважив, що першочергові цілі Путіна на військових навчаннях "Запад-2025" не були реалізовані.

"Росія хотіла показати силу, але реальність виявилася набагато скромнішою. Маневри "Запад-2025" стали не стільки військовою репетицією, скільки медіа-шоу для внутрішнього споживача зі спробою налякати Захід, але не вийшло". – вказує Коваленко.

За його словами, хоч російський диктатор вдруге за час війни з’явився у військовій формі, однак поруч з ним не було начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, про якого ходять чутки щодо відставки. Крім того, плани росіян на фронті зірвали українські сили.

"Серед тих, хто зображував із себе союзників на навчаннях — кілька десятків індійців, військові з Малі та Буркіна-Фасо. Вірмени й казахи зникли з переліку учасників. Лукашенко дистанціювався максимально, показавши, що Мінськ не готовий іти ва-банк", — зауважує Коваленко.

За його словами, щоб компенсувати невдачу військового навчання Росія здійснила провокацію з вторгненням дронів на територію Польщі. У підсумку Коваленко вважає, що Росія має недостатньо ресурсів для здійснення нових військових операції великого масштабу.

"Кремль вже не диктує правила, а пристосовується до них. Навчання показали одне: ресурсів для масштабних операцій у росії сьогодні немає. Без кндр вони мало на що здатні. В цьому путін звинувачує не себе, звісно ж, а генералів", — додав Коваленко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, навіщо знадобилися військові навчання "Запад-2025".

Також "Коментарі" писали, що Фінляндія зробила тривожну заяву про військові навчання Росії.



Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9789
Теги:

Новини

Всі новини