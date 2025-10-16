Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия все глубже погружается в проблемы – пытаясь погрузить Украину во тьму россияне сами рискуют оказаться в такой ситуации.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Владимир Путин в очередной раз пытался лично убедить население, что никаких проблем в российском энергетическом секторе нет. Об этом он заявлял на форуме "российская энергетическая неделя".
К тому же Путин еще раз пытался убедить население, что угольная отрасль РФ, якобы, имеет большие перспективы и обещал энергетикам правительственную поддержку. Хотя на самом деле, как отмечают аналитики, отрасль находится в жестком кризисе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России значительно подорожают товары из-за повышения НДС. К резкому удорожанию товаров на маркетплейсах приведут повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% и снижение порога дохода для его уплаты.