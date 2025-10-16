Реальность против Путина: что не может контролировать глава Кремля

Россия все глубже погружается в проблемы – пытаясь погрузить Украину во тьму россияне сами рискуют оказаться в такой ситуации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Владимир Путин в очередной раз пытался лично убедить население, что никаких проблем в российском энергетическом секторе нет. Об этом он заявлял на форуме "российская энергетическая неделя".

"Путин повторил стандартные нарративы российской пропаганды: что отказ от покупки энергоносителей РФ повредил странам ЕС; что Россия якобы сама "переориентируется на восточные рынки", а санкции только ускоряют этот процесс; что сокращение добычи нефти РФ — это не следствие потери рынков из-за санкций, а целенаправленная российская политика”, — отмечают аналитики Центра.

К тому же Путин еще раз пытался убедить население, что угольная отрасль РФ, якобы, имеет большие перспективы и обещал энергетикам правительственную поддержку. Хотя на самом деле, как отмечают аналитики, отрасль находится в жестком кризисе.

"Несмотря на очевидность серьезных экономических проблем РФ, банкротства шахт, рекордные убытки "Газпрома" и падение доходов от продажи нефти лично Путин и российская пропаганда продолжают игнорировать реальность и врать россиянам, якобы все хорошо. Оплачивая путинскую войну собственным благополучием, россияне получают только пропагандистские сказки”, — резюмировали в Центре.

