Реальність проти Путіна: що не може контролювати очільник Кремля

Росія все глибше поринає у проблеми — намагаючись занурити Україну в темряву росіяни самі ризикують опинитися у такій ситуації.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Володимир Путін вкотре намагався особисто переконати населення, нібито ніяких проблем у російському енергетичному секторі немає. Про це він заявляв на форумі “російський енергетичний тиждень”.
До того ж Путін вкотре намагався переконати населення, що вугільна галузь РФ, нібито має великі перспективи та обіцяв енергетикам урядову підтримку. Хоча насправді, як зауважують аналітики, галузь перебуває у жорсткій кризі.
