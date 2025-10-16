Реальність проти Путіна: що не може контролювати очільник Кремля

Росія все глибше поринає у проблеми — намагаючись занурити Україну в темряву росіяни самі ризикують опинитися у такій ситуації.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Володимир Путін вкотре намагався особисто переконати населення, нібито ніяких проблем у російському енергетичному секторі немає. Про це він заявляв на форумі “російський енергетичний тиждень”.

“Путін повторив стандартні наративи російської пропаганди: що відмова від купівлі енергоносіїв РФ зашкодила країнам ЄС; що Росія нібито сама “переорієнтовується на східні ринки”, а санкції лише прискорюють цей процес; що скорочення видобутку нафти РФ — це не наслідок втрати ринків через санкції, а цілеспрямована російська політика”, — зазначають аналітики Центру.

До того ж Путін вкотре намагався переконати населення, що вугільна галузь РФ, нібито має великі перспективи та обіцяв енергетикам урядову підтримку. Хоча насправді, як зауважують аналітики, галузь перебуває у жорсткій кризі.

“Попри очевидність серйозних економічних проблем РФ, банкрутства шахт, рекордні збитки "Газпрому" та падіння доходів від продажу нафти особисто Путін та російська пропаганда продовжують ігнорувати реальність та брехати росіянам, нібито все добре. Оплачуючи путінську війну власним добробутом, росіяни отримують лише пропагандистські казки”, — резюмували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії значно подорожчають товари через підвищення ПДВ. До різкого подорожчання товарів на маркетплейсах призведуть підвищення податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% та зниження порогу доходу для його сплати.