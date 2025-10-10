У Росії буде значно подорожчають товари через підвищення ПДВ.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що до різкого подорожчання товарів на маркетплейсах призведуть підвищення податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% та зниження порогу доходу для його сплати. Прогнозується, що товари подорожчають від 10% до 25%.

Зростання податків, за словами аналітиків ЦПД, призведе до ланцюгового підвищення цін — від логістики до сировини. Бізнес уже прогнозує скорочення продажів і закриття до 20% пунктів видачі замовлень у 2026 році.

“Кремль перекладає фінансовий тягар війни на населення, змушуючи росіян платити більше за звичайні товари замість інвестування коштів у розвиток економіки”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії погіршує умови для росіян. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що безробітних у РФ хочуть зобов'язати самим оплачувати медичне обслуговування.

Таке рішення запропонувала спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Цю заяву, за даними Центру, активно обговорюють та підтримують на рівні регіонів. Цю ініціативу пропагандисти подають, як намагання “відновити соціальну справедливість” та зменшити навантаження на бюджети регіонів. Однак насправді, як зазначають у Центрі, ця “турбота” є ймовірною підготовкою громадської думки до чергового скорочення соціальних програм.

Кремль відмовляється скорочувати військові витрати, а натомість шукає способи перекласти фінансовий тягар на населення — підвищенням податків, запровадженням нових штрафів тощо.