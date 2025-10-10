logo_ukra

BTC/USD

118483

ETH/USD

4113.29

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіянам уже не до жартів: чим обернулася війна проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіянам уже не до жартів: чим обернулася війна проти України

Російська влада погіршують умови для росіян: до чого потрібно готуватися кожному

10 жовтня 2025, 19:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії буде значно подорожчають товари через підвищення ПДВ.

Росіянам уже не до жартів: чим обернулася війна проти України

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що до різкого подорожчання товарів на маркетплейсах призведуть підвищення податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% та зниження порогу доходу для його сплати. Прогнозується, що товари подорожчають від 10% до 25%.

Зростання податків, за словами аналітиків ЦПД, призведе до ланцюгового підвищення цін — від логістики до сировини. Бізнес уже прогнозує скорочення продажів і закриття до 20% пунктів видачі замовлень у 2026 році.

“Кремль перекладає фінансовий тягар війни на населення, змушуючи росіян платити більше за звичайні товари замість інвестування коштів у розвиток економіки”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії погіршує умови для росіян. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що безробітних у РФ хочуть зобов'язати самим оплачувати медичне обслуговування.

Таке рішення запропонувала спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Цю заяву, за даними Центру, активно обговорюють та підтримують на рівні регіонів. Цю ініціативу пропагандисти подають, як намагання “відновити соціальну справедливість” та зменшити навантаження на бюджети регіонів. Однак насправді, як зазначають у Центрі, ця “турбота” є ймовірною підготовкою громадської думки до чергового скорочення соціальних програм.

Кремль відмовляється скорочувати військові витрати, а натомість шукає способи перекласти фінансовий тягар на населення — підвищенням податків, запровадженням нових штрафів тощо.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid024rsSRRFxbgpSSRLt974xeoZgJvoNwkFMxsCrpsLMN7uQcQDnh6NZWoJoS5yaR2gil
Теги:

Новини

Всі новини