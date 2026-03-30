Кречмаровская Наталия
В России накапливаются проблемы – ситуация усугубляется даже в Москве и Петербурге.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов на фоне экономического кризиса и экономии населения.
Аналитики Центра сообщают, что закрываются торговые точки во всех сегментах – от продуктовых магазинов, супермаркетов и киосков до салонов связи и магазинов одежды.
Объясняют, что неожиданное значительное падение количества магазинов свидетельствует о новом экономическом кризисе внутри страны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России увеличивается количество ограничений и запретов – россияне уже остаются без популярного мессенджера Telegram, отключают мобильный интернет. Теперь российские власти будут решать, что будут смотреть россияне.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ. Часть из них назвал "тупыми и ненужными" и "вредящими зрителю". Кино в России, по словам аналитиков, становится уже не сферой культуры или развлечений, а идеологической обработки.