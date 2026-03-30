В России накапливаются проблемы – ситуация усугубляется даже в Москве и Петербурге.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов на фоне экономического кризиса и экономии населения.

"В Москве на начало 2026 года работало 82,5 тыс. торговых точек, что на 4,5 тыс. меньше, чем годом ранее. В Петербурге количество магазинов упало с 44 тыс. до 42,2 тыс.", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра сообщают, что закрываются торговые точки во всех сегментах – от продуктовых магазинов, супермаркетов и киосков до салонов связи и магазинов одежды.

"Главные причины — снижение потребления, высокая инфляция, конкуренция маркетплейсов, рост себестоимости, налоги и усиление миграционного законодательства. Даже во время пандемии большинство магазинов выжили, а после начала войны 2022 года западные бренды массово ушли, но российские ритейлеры заняли их места", — сказал он.

Объясняют, что неожиданное значительное падение количества магазинов свидетельствует о новом экономическом кризисе внутри страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России увеличивается количество ограничений и запретов – россияне уже остаются без популярного мессенджера Telegram, отключают мобильный интернет. Теперь российские власти будут решать, что будут смотреть россияне.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ. Часть из них назвал "тупыми и ненужными" и "вредящими зрителю". Кино в России, по словам аналитиков, становится уже не сферой культуры или развлечений, а идеологической обработки.



