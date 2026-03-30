Кречмаровская Наталия
У Росії накопичуються проблеми — ситуація погіршується навіть в Москві та Петербурзі.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що в Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів на тлі економічної кризи та економії населення.
Аналітики Центрі повідомляють, що закриваються торгівельні точки в усіх сегментах — від продуктових магазинів, супермаркетів та кіосків до салонів зв’язку й магазинів одягу.
Пояснюють, що несподіване значне падіння кількості магазинів свідчить про нову економічну кризу всередині країни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії збільшується кількість обмежень та заборон — росіяни вже залишаються без популярного месенджера Telegram, відключають мобільний інтернет. Тепер російська влада вирішуватиме, що дивитимуться росіяни.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату в РФ. Частину з них назвав “тупими і непотрібними” та такими, що “шкодять глядачу”. Кіно в Росії, за словами аналітиків, стає вже не сферою культури чи розваг, а ідеологічної обробки.