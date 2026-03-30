Реальність шокує росіян: рішення Кремля призвели до проблем навіть у Москві та Петербурзі

У Росії накопичуються проблеми — ситуація погіршується навіть в Москві та Петербурзі.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що в Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів на тлі економічної кризи та економії населення.

“У Москві на початок 2026 року працювало 82,5 тис. торгових точок, що на 4,5 тис. менше, ніж роком раніше. У Петербурзі кількість магазинів впала з 44 тис. до 42,2 тис.”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центрі повідомляють, що закриваються торгівельні точки в усіх сегментах — від продуктових магазинів, супермаркетів та кіосків до салонів зв’язку й магазинів одягу.

“Головні причини — зниження споживання, висока інфляція, конкуренція маркетплейсів, зростання собівартості, податки та посилення міграційного законодавства. Навіть під час пандемії більшість магазинів вижили, а після початку війни 2022 року західні бренди масово пішли, але російські ритейлери зайняли їхні місця”, — зазначають аналітики Центру.

Пояснюють, що несподіване значне падіння кількості магазинів свідчить про нову економічну кризу всередині країни.

