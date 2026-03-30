Головна Новини Світ Росія
Реальність шокує росіян: рішення Кремля призвели до проблем навіть у Москві та Петербурзі

30 березня 2026, 22:12
Кречмаровская Наталия

У Росії накопичуються проблеми — ситуація погіршується навіть в Москві та Петербурзі.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що в Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів на тлі економічної кризи та економії населення.

“У Москві на початок 2026 року працювало 82,5 тис. торгових точок, що на 4,5 тис. менше, ніж роком раніше. У Петербурзі кількість магазинів впала з 44 тис. до 42,2 тис.”, — йдеться у повідомленні. 

Аналітики Центрі повідомляють, що закриваються торгівельні точки в усіх сегментах — від продуктових магазинів, супермаркетів та кіосків до салонів зв’язку й магазинів одягу.

“Головні причини — зниження споживання, висока інфляція, конкуренція маркетплейсів, зростання собівартості, податки та посилення міграційного законодавства. Навіть під час пандемії більшість магазинів вижили, а після початку війни 2022 року західні бренди масово пішли, але російські ритейлери зайняли їхні місця”, — зазначають аналітики Центру. 

Пояснюють, що несподіване значне падіння кількості магазинів свідчить про нову економічну кризу всередині країни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії збільшується кількість обмежень та заборон — росіяни вже залишаються без популярного месенджера Telegram, відключають мобільний інтернет. Тепер російська влада вирішуватиме, що дивитимуться росіяни. 

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату в РФ. Частину з них назвав “тупими і непотрібними” та такими, що “шкодять глядачу”. Кіно в Росії, за словами аналітиків, стає вже не сферою культури чи розваг, а ідеологічної обробки.




Джерело: https://t.me/spravdi/54140
