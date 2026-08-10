Редкое зрелище в Москве: сотни людей вышли на протест

Около 500 человек собрались 10 августа у Верховного суда России в Москве, где рассматривается иск против оппозиционной партии "Яблоко". Сторонники политсилы пришли выразить поддержку партии, выступающей против войны России против Украины.

Протесты в Москве. Фото из открытых источников

Большинство участников акции протеста в Москве были молодыми людьми. Они скандировали название "Яблоко" и ждали начала судебного заседания. Накануне глава партии Николай Рыбаков призвал сторонников прийти в здание суда.

Иск против партии подала прокремлевская "Семья". Она требует не допустить "Яблоко" на выборы в Государственную думу. Среди претензий называют якобы превышение расходов на предвыборную кампанию, использование материалов через "иноагентов" и зарубежные социальные сети. Также "Семья" заявила о якобы покупке "Яблоком" ругательств в соцсетях. Рыбаков отрицал эти обвинения.

"Они считают, что мы заплатили за это 88 миллионов рублей за последние 10 дней и оценивают общий охват в 527 миллионов пользователей. Это примерно в четыре с половиной раза больше, чем общее количество избирателей в России", – ответил Рыбаков.

Во время заседания представители "Родины" дополнительно заявили о нарушении авторских прав из-за использования фотографии последствий атомной бомбардировки Хиросимы. Интересно, что когда представителя партии "Родина" спросили, кто же автор фотографии, он затруднился ответить.

Судебный процесс проходит на фоне заметного роста внимания к "Яблоку" в российском сегменте интернета. По данным независимых источников, за последние две недели взаимодействие пользователей с публикациями о партии, выступающей против войны России в Украине, возросло примерно в 4,5 раза.

Выборы в Государственную Думу России запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина избирательная паранойя из-за низких рейтингов. Кремль опасается роста недовольства и готовит зачистку.