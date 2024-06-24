Рэпера из Одессы публично опозорили в России

Житель Одессы, а теперь рэпер Джиган , всячески поддерживающий путинский режим, имеет публичную репутационную "пощечину" от российских друзей по цеху.

Рэпер Джиган (фото из открытых источников)

Во время эфира на одном из российских шоу у рэпера Басты поинтересовались, зачем тот "хейтит" Джигана.

"Вопрос Басти: зачем ты хейтышь Джигана? Ведь он и так старается, колет у себя всякие химии, чтобы быть здоровым. Конечно, сказывается на его мозгах, но он все равно нормальный мужик", — высказался один из исполнителей страны-агрессорки.

В тексте вопроса подразумевается иронический ответ в адрес Джигана.

"А я чего его хейчу? Что он – король (неценз., -). Все. Чего. Самопризнанный. Я не хейчу, к (неценз., -) я отношусь очень положительно. Выбрал жить (неценз., -) – живи . Будь добрым, чутким, когда химию", — продолжил Баста.

Далее рэпер иронически подчеркнул, что относится к украинскому изменнику "очень положительно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рэпер из Одессы получил российское гражданство . Бывший житель Одессы Денис Устименко, которого знают благодаря избранному им сценическому псевдониму Джигану, показался с паспортом РФ. Рэпер, промолчавший о начале войны на родине и одобряющий политику хозяина Кремля, цинично пришел на выборы с только полученным российским паспортом.

Рэпер обнародовал сторез с избирательного участка, где можно увидеть, что со стороны лежит его красный паспорт, а артист поставил галочку у фамилии кандидата Путина, уже два года, как начал кровавое вторжение на Украину. При этом, во вторник бывший одессит показал отметку геолокации, находящейся теперь не среди захватчиков, а в помещении Главного консульства РФ в Дубае.

