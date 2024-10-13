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Репутация Путина на кону: сможет ли диктатор выпутаться из непростой ситуации

В РФ наблюдают за тем, как отреагирует Путин на слова Кадырова о «кровной мести» человеку, которому обещал защиту сам диктатор

сегодня, 08:44
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Ткачик Олеся

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, лезгину по национальности, Сулейману Керимову из-за того, что он якобы заказал его убийство. Реальная причина такого заявления, считает политолог Вадим Денисенко, заключается в том, как будет поделена компания Wildberries, один из самых крупных маркетплейсов в РФ. При этом, добавляет эксперт, Керимов в свое время прямо намекнул, что эту компанию ему лично пообещал диктатор Владимир Путин. А это значит, что решение этого вопроса было прямой гарантией Путина, подчеркнул Денисенко.

Репутация Путина на кону: сможет ли диктатор выпутаться из непростой ситуации

Владимир Путин

При этом он убежден, что заявление о кровной мести — попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым.

"Кадыров демонстрирует окружению и российским элитам, что он не может проиграть даже если он противостоит Путину. Просто так показаться – значит, что дальше роль чеченцев в "охранном бизнесе" по всей России будет падать. Надо отдать должное Кадырову – он нашел формат, который не прямо подставляет Путина. Ведь он апеллирует не исключительно к понятийным вещам, а заворачивает их в традиционные проторелигиозные конструкции. И тем самым выводит из-под прямого обвинения Путина", — говорит Денисенко.

Вместе с тем, добавляет эксперт, Путин все же прекрасно понимает, что все ждут его реакции. Также все знают стиль Путина, который тянет время прежде чем что-то решать.

"Собственно от того, как он поступит, будет зависеть его репутация, как императора, человека, который решает все без оглядки на условности. Раньше в таких случаях он всегда наказывал обоих", — добавил политолог.

Впрочем, он признает, что в данном случае ситуация все же сложнее, ведь Путин не может не наказать Кадырова, но как это сделать без потерь статус-кво в Чечне неясно.

"Поэтому это начало сериала. Долгого, но обязательно завершающегося или потерей влияний Кадырова или повторениями демаршей от ряда менее влиятельных, но не менее наглых игроков. Во многом это повторение 90-х только на новом этапе развития и при более сильном, но и более коррумпированном государстве", — отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кадыров заявил, что его "заказали" и объявил "кровную месть".




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0F4UaThAjfoA58HZKQNTArXbYkvQFKSFzeiRumuNvCtBRtp16duJCUyCcS6atTfVjl
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