Репутация Путина на кону: сможет ли диктатор выпутаться из непростой ситуации

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Ткачик Олеся
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, лезгину по национальности, Сулейману Керимову из-за того, что он якобы заказал его убийство. Реальная причина такого заявления, считает политолог Вадим Денисенко, заключается в том, как будет поделена компания Wildberries, один из самых крупных маркетплейсов в РФ. При этом, добавляет эксперт, Керимов в свое время прямо намекнул, что эту компанию ему лично пообещал диктатор Владимир Путин. А это значит, что решение этого вопроса было прямой гарантией Путина, подчеркнул Денисенко.
Владимир Путин
При этом он убежден, что заявление о кровной мести — попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым.
Вместе с тем, добавляет эксперт, Путин все же прекрасно понимает, что все ждут его реакции. Также все знают стиль Путина, который тянет время прежде чем что-то решать.
Впрочем, он признает, что в данном случае ситуация все же сложнее, ведь Путин не может не наказать Кадырова, но как это сделать без потерь статус-кво в Чечне неясно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кадыров заявил, что его "заказали" и объявил "кровную месть".
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