logo

BTC/USD

87642

ETH/USD

2940.79

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Решение Путина шокирует россиян: в России устанавливают тотальный финансовый контроль
commentss НОВОСТИ Все новости

Решение Путина шокирует россиян: в России устанавливают тотальный финансовый контроль

Безналичные платежи россиян уже не будут секретом: решение российского лидера Путина

16 декабря 2025, 16:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин предоставил силовикам полный доступ к информации обо всех безналичных платежах россиян.

Решение Путина шокирует россиян: в России устанавливают тотальный финансовый контроль

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что это открывает росфинмониторингу прямой доступ к данным о транзакциях через платежную систему Мир и систему быстрых платежей центробанка. Для этого не потребуется никаких дополнительных процедур.

Формально, как отметили аналитики Центра, решение объясняют "борьбой с отмыванием средств". На самом же деле это еще один системный шаг к тотальному финансовому контролю над населением. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что "Мир" – это национальная платежная система, созданная как замена Visa и Mastercard после санкций. Именно на этой системе работает абсолютное большинство российских банковских карт.

"Также важно понимать, что росфинмониторинг – это не технический регулятор, а силовой инструмент. Ведомство ведет реестры "экстремистов" и "террористов", имеет право блокировать счета и останавливать операции даже на основании "подозрительной активности", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики объяснили, что Россия все быстрее двигается к модели полного цифрового полицейского государственного надзора, где любая покупка или перевод может стать поводом для репрессий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль прибегает к налоговым репрессиям, чтобы "залатать" дефицитный бюджет. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что бюджетные дыры, вызванные войной против Украины, российские власти пытаются закрыть за счет населения и бизнеса – сумма пени и штрафов по налогам достигла рекордных 3,26 трлн рублей (около 41,3 млрд долл.).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16547
Теги:

Новости

Все новости