Российский лидер Владимир Путин предоставил силовикам полный доступ к информации обо всех безналичных платежах россиян.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что это открывает росфинмониторингу прямой доступ к данным о транзакциях через платежную систему Мир и систему быстрых платежей центробанка. Для этого не потребуется никаких дополнительных процедур.

Формально, как отметили аналитики Центра, решение объясняют "борьбой с отмыванием средств". На самом же деле это еще один системный шаг к тотальному финансовому контролю над населением. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что "Мир" – это национальная платежная система, созданная как замена Visa и Mastercard после санкций. Именно на этой системе работает абсолютное большинство российских банковских карт.

"Также важно понимать, что росфинмониторинг – это не технический регулятор, а силовой инструмент. Ведомство ведет реестры "экстремистов" и "террористов", имеет право блокировать счета и останавливать операции даже на основании "подозрительной активности", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики объяснили, что Россия все быстрее двигается к модели полного цифрового полицейского государственного надзора, где любая покупка или перевод может стать поводом для репрессий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль прибегает к налоговым репрессиям, чтобы "залатать" дефицитный бюджет. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что бюджетные дыры, вызванные войной против Украины, российские власти пытаются закрыть за счет населения и бизнеса – сумма пени и штрафов по налогам достигла рекордных 3,26 трлн рублей (около 41,3 млрд долл.).



