Рішення Путіна шокує росіян: у Росії встановлюють тотальний фінансовий контроль

Російський лідер Володимир Путін надав силовикам повний доступ до інформації про всі безготівкові платежі росіян.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що це відкриває росфінмоніторингу прямий доступ до даних про транзакції через платіжну систему “Мир” та систему швидких платежів центробанку. Для цього не знадобиться ніяких додаткових процедур.

Формально, як зазначили аналітики Центру, рішення пояснюють “боротьбою з відмиванням коштів”. Насправді ж це ще один системний крок до тотального фінансового контролю над населенням. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що “Мир” — це національна платіжна система, створена як заміна Visa та Mastercard після санкцій. Саме на цій системі працює абсолютна більшість російських банківських карток.

“Також важливо розуміти, що росфінмоніторинг — це не технічний регулятор, а силовий інструмент. Відомство веде реєстри “екстремістів” і “терористів”, має право блокувати рахунки та зупиняти операції навіть на підставі “підозрілої активності”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Аналітики пояснили, що Росія дедалі швидше рухається до моделі повного цифрового поліцейського державного нагляду, де будь-яка покупка чи переказ може стати приводом для репресій.

Аналітики пояснили, що Росія дедалі швидше рухається до моделі повного цифрового поліцейського державного нагляду, де будь-яка покупка чи переказ може стати приводом для репресій.




