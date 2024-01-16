Решил "отмыться": еще один российский певец засветился на оккупированном Донбассе

Исполнитель из РФ, одобривший кровопролитную войну своей страны против украинцев, Дима Билан прибыл на территорию временно оккупированного Донбасса. Там певец побывал в больнице и приюте для животных.

Дима Билан (фото из открытых источников)

Возможно, этот путинист именно таким способом хочет "отмыться" перед преступным режимом собственной страны после своего участия в скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

Также звезда надеется, что этой поездкой в города оккупированного Донбасса он снова будет показывать свою приверженность РФ и против его выступлений на территории страны-агрессора не будет протестов.

Но представители пропаганды сейчас не хотят простить певцу, как и многие другие артисты, приехавшие веселиться на эту вечеринку.

"Вместо того чтобы вечеринки устраивать, лучше бы поехали в зону СВО (так войну называют в России, — ред.)", — написали российские пропагандистские ресурсы.

Еще сообщают, что Билан будто привез в подарок кондиционеры местному отделению травматологии и пожертвовал средства приюта для животных. Еще певец дал обещание забрать из приюта кота, которого называют Шахтер. Но жители РФ уверены, что это все для показухи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известной украинке хотят лишить гражданства России. Исполнительницу из украинского города Черкассы Анну Асти, в последнее время проживающую и работающую в стране-агрессорке, могут лишить гражданства РФ.

После того, как она выступила на скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, бывшая украинка может поплатиться. Представители Министерства внутренних дел России уже начали проверять певицу. Как утверждают российские СМИ, певица может лишиться только недавно получившего российского паспорта.

