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Решился ли Путин на новую мобилизацию: ответ разведки

В рамках подготовки к этому режим Путина принял ряд важных законов, чтобы избежать мобилизации было невозможно

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль планирует восстановить боеспособность и наступательный потенциал своих войск, что без дополнительной волны мобилизации невозможно. Следовательно, Минобороны РФ декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Решился ли Путин на новую мобилизацию: ответ разведки

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представитель украинский разведки пояснил, есть все данные о том, что власти РФ хотят осуществить новую волну мобилизации.


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Размышляя о том, сколько граждан России путинский режим намерен еще бросить в топку войны Скибицкий отметил, что речь идет о несколько сотнях тысяч человек. 

В ГУР подчеркивают, что Россия хочет не только удержать захваченные территории, но и продолжать давление на Украину. Москве мало просто мобилизовать людей, нужно их обучить и подготовить и перед отправко1й на фронт, а на все это нужно время.

Вадим Скибицкий отметил, что массовая мобилизация – непопулярное решение для путинского режима, но другого выхода нет. В Кремле "уже давно к этому готовятся".

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также на России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", — отметил представитель разведки.

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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/gur-vadim-skibitskij-intervyu-doki-okupanti-perebuvayut-na-nashij-zemli-spokijnogo-zhittya-moskoviya-ne-pobachit-i-ne-vidchue.htm?_ga=2.199561262.1058623870.1691680948-368018079.1689626296&_gl=1*15r9owq*_ga*MzY4MDE4MDc5LjE2
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