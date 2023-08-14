Решился ли Путин на новую мобилизацию: ответ разведки

Кремль планирует восстановить боеспособность и наступательный потенциал своих войск, что без дополнительной волны мобилизации невозможно. Следовательно, Минобороны РФ декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представитель украинский разведки пояснил, есть все данные о том, что власти РФ хотят осуществить новую волну мобилизации.

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Размышляя о том, сколько граждан России путинский режим намерен еще бросить в топку войны Скибицкий отметил, что речь идет о несколько сотнях тысяч человек.

В ГУР подчеркивают, что Россия хочет не только удержать захваченные территории, но и продолжать давление на Украину. Москве мало просто мобилизовать людей, нужно их обучить и подготовить и перед отправко1й на фронт, а на все это нужно время.

Вадим Скибицкий отметил, что массовая мобилизация – непопулярное решение для путинского режима, но другого выхода нет. В Кремле "уже давно к этому готовятся".

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также на России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", — отметил представитель разведки.

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