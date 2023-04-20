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Решится ли Путин на ядерный удар после деоккупации Крыма, - мнение из России

Решение о запуске ядерного оружия принимает 12 главное управление Минобороны РФ, занимающееся техническим обслуживанием, транспортировкой и безопасностью ядерного арсенала

сегодня, 18:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

Ядерный шантаж России так и останется шантажом, и до реального применения ядерного оружия не дойдет. Страны НАТО ясно дали понять Путину, чем завершится для него подобная игра. Об этом в Телеэфире рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, пишут "Комментарии".

Решится ли Путин на ядерный удар после деоккупации Крыма, - мнение из России

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Он отметил, что применение ядерного оружия Россией не несет никакого практического смысла и не даст ему решающего преимущества в войне. Путину это дорого обойдется, и он об этом знает. Яковенко убежден, что вероятность применения стратегического или тактического ядерного вооружения очень маловероятна. США и союзники объяснили Путину, что это станет самоубийством для него, и он будет уничтожен конвенционными силами НАТО. Альянс вступит в войну и российская армия будет уничтожена.


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"Потерять Крым это плохо и болезненно для Путина, но потерять жизнь, всю российскую армию, весь Черноморский флот – гораздо хуже. Ядерное оружие все равно не даст решающего преимущества российским армиям. Это серьезный вид оружия, но последствия будут ощущать все, даже российские солдаты и граждане", – отметил Яковенко.

Он также добавил, что решение о запуске ядерного оружия принимает 12 главное управление министерства обороны России, занимающееся техническим обслуживанием, транспортировкой и безопасностью ядерного арсенала.

"Нет никакой красной кнопки, которую Путин может "случайно" нажать и начать ядерную войну. Офицеры этого управления хорошо обучены защите от дурака – не просто от чьей-то ошибки, а от дурака, который возглавляет государство", – подчеркнул журналист.

 Напомним, "Комментарии" писали, что накануне замгоссекретаря Венди Шерман на открытии конференции НАТО предупредила союзников, что российский диктатор может использовать ядерное оружие.



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