logo

BTC/USD

20528.75

ETH/USD

1471.06

LTC/USD

68.78

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Решится ли Россия ударить по Грузии
commentss НОВОСТИ Все новости

Решится ли Россия ударить по Грузии

Ранее Россия отреагировала бы на массовые протесты в Грузии военным вторжением, но сейчас такой возможности у нее нет

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя видео массовых протестов в Тбилиси, пригрозила ударом по столице Грузии в случае "повторения августа 2008 года". Раньше Россия ответила бы военным вторжением, но сейчас такой возможности у нее нет. Боеспособных войск у страны-агрессора больше не осталось. Такой точкой зрения в Телеэфире поделился эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе, пишут "Комментарии".

Решится ли Россия ударить по Грузии

Гела Васадзе об угрозах Московии грузинам


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


“Это очень показательная реакция. И это действительно не о Грузии. А о промежуточных итогах войны РФ против Украины. Ведь раньше что бы сказала та же Симоньян – она бы сказала: мы направим в Тбилиси российские танки. А сейчас она говорит, что они "шарахнут". Почему? Потому что на каждый хитрый российский танк есть "Джавелин". Поэтому они говорят, что "шарахнут" — (и) не больше. А войска они посылать не будут – ничего уже посылать”, — отметил Васадзе.

Ранее Васадзе заявил, что законопроект о "иноагентах", спровоцировавший протесты в Тбилиси, — месседж властей Грузии о том, что они могут делать все, что хотят. Этим законопроектом грузинские власти разбудили беду, считает он.

Что такое этот закон? Такой же был введен в России. Если человеку присваивается статус "иноагента", это означает, что он сотрудничает либо с посольствами стран Европейского Союза, либо с Посольством США. Но для Грузии это ни в коем случае не позор. Для Грузии это, наоборот, очень почетно. Но здесь суть в другом. Этот закон – это конкретный месседж обществу, нашим партнерам, что мы можем делать все, что хотим. Вот мы можем принимать такие же законы, как в России. Мы можем не обращать на вас внимания", – прокомментировал Васадзе.

Он напомнил, что до принятия закона было сделано заявление Посольства США в Грузии, назвавшее этот день "черным днем грузинской демократии".

"Комментарии" также писали о том, что провластные силы в Грузии согласились отозвать скандальный законопроект об "иноагентах", вызвавший масштабные протесты в стране. Однако оппозиционеры заявили, что не верят властям, которые прокладывают пророссийский курс, а потому продолжат протесты.

Как сообщал портал "Комментарии", Симоньян угрожает Грузии бомбардировкой Тбилиси: никто трусить не будет.

Читайте на портале "Комментарии" — какова настоящая причина беспорядков в Грузии — почему страна выбрала путь заигрывания с РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!