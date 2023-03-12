Решится ли Россия ударить по Грузии

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя видео массовых протестов в Тбилиси, пригрозила ударом по столице Грузии в случае "повторения августа 2008 года". Раньше Россия ответила бы военным вторжением, но сейчас такой возможности у нее нет. Боеспособных войск у страны-агрессора больше не осталось. Такой точкой зрения в Телеэфире поделился эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе, пишут "Комментарии".
Гела Васадзе об угрозах Московии грузинам
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Ранее Васадзе заявил, что законопроект о "иноагентах", спровоцировавший протесты в Тбилиси, — месседж властей Грузии о том, что они могут делать все, что хотят. Этим законопроектом грузинские власти разбудили беду, считает он.
Он напомнил, что до принятия закона было сделано заявление Посольства США в Грузии, назвавшее этот день "черным днем грузинской демократии".
"Комментарии" также писали о том, что провластные силы в Грузии согласились отозвать скандальный законопроект об "иноагентах", вызвавший масштабные протесты в стране. Однако оппозиционеры заявили, что не верят властям, которые прокладывают пророссийский курс, а потому продолжат протесты.
Как сообщал портал "Комментарии", Симоньян угрожает Грузии бомбардировкой Тбилиси: никто трусить не будет.
Читайте на портале "Комментарии" — какова настоящая причина беспорядков в Грузии — почему страна выбрала путь заигрывания с РФ.
Обсуждения
Новости