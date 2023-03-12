Решится ли Россия ударить по Грузии

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя видео массовых протестов в Тбилиси, пригрозила ударом по столице Грузии в случае "повторения августа 2008 года". Раньше Россия ответила бы военным вторжением, но сейчас такой возможности у нее нет. Боеспособных войск у страны-агрессора больше не осталось. Такой точкой зрения в Телеэфире поделился эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе, пишут "Комментарии".



Гела Васадзе об угрозах Московии грузинам

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“Это очень показательная реакция. И это действительно не о Грузии. А о промежуточных итогах войны РФ против Украины. Ведь раньше что бы сказала та же Симоньян – она бы сказала: мы направим в Тбилиси российские танки. А сейчас она говорит, что они "шарахнут". Почему? Потому что на каждый хитрый российский танк есть "Джавелин". Поэтому они говорят, что "шарахнут" — (и) не больше. А войска они посылать не будут – ничего уже посылать”, — отметил Васадзе.

Ранее Васадзе заявил, что законопроект о "иноагентах", спровоцировавший протесты в Тбилиси, — месседж властей Грузии о том, что они могут делать все, что хотят. Этим законопроектом грузинские власти разбудили беду, считает он.

Что такое этот закон? Такой же был введен в России. Если человеку присваивается статус "иноагента", это означает, что он сотрудничает либо с посольствами стран Европейского Союза, либо с Посольством США. Но для Грузии это ни в коем случае не позор. Для Грузии это, наоборот, очень почетно. Но здесь суть в другом. Этот закон – это конкретный месседж обществу, нашим партнерам, что мы можем делать все, что хотим. Вот мы можем принимать такие же законы, как в России. Мы можем не обращать на вас внимания", – прокомментировал Васадзе.

Он напомнил, что до принятия закона было сделано заявление Посольства США в Грузии, назвавшее этот день "черным днем грузинской демократии".

"Комментарии" также писали о том, что провластные силы в Грузии согласились отозвать скандальный законопроект об "иноагентах", вызвавший масштабные протесты в стране. Однако оппозиционеры заявили, что не верят властям, которые прокладывают пророссийский курс, а потому продолжат протесты.

Как сообщал портал "Комментарии", Симоньян угрожает Грузии бомбардировкой Тбилиси: никто трусить не будет.

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