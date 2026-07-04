Тревожный сигнал для Кремля: в США рассказали, что произошло впервые с начала большой войны

В России стремительно снижается уровень доверия к Владимиру Путину. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), сразу несколько российских социологических служб, включая государственные и связанные с Кремлем, зафиксировали заметное ухудшение общественных настроений.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последнюю неделю июня рейтинг одобрения деятельности Путина снизился сразу на 3,5 процентного пункта – до 66,9%. Уровень доверия к президенту РФ также упал на 3,4 пункта и составил 73,3%.

Независимое издание "Агентство" отмечает, что столь резкое недельное падение доверия стало самым значительным как минимум с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Аналогичную тенденцию зафиксировал и независимый "Левада-центр". Согласно его исследованию, в июне рейтинг одобрения Путина снизился с 79% до 74%, а доля россиян, негативно оценивающих его деятельность, выросла с 15% до 21%. Одновременно уменьшилось количество граждан, считающих, что страна движется в правильном направлении.

Даже близкий к Кремлю Фонд общественного мнения сообщил о снижении показателей доверия. Кроме того, более половины россиян заявили, что ощущают рост тревожности среди окружающих. По информации оппозиционного издания "Верстка", уровень общественного беспокойства сейчас самый высокий со времен объявления мобилизации осенью 2022 года.

В ISW считают, что ухудшение настроений связано сразу с несколькими факторами: затяжной войной, медленным продвижением российской армии, проблемами экономики, усилением цензуры, а также последствиями украинских ударов по объектам топливной инфраструктуры. Аналитики отмечают, что Кремлю становится все сложнее убеждать россиян мириться с растущими издержками войны, что может подтолкнуть Путина к поиску новых способов эскалации конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин теряет поддержку: рейтинги Кремля рухнули быстрее всего за годы войны.



